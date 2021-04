Velvet: quelles sont les séries qui l’ont dépassé

Depuis son arrivée sur Netflix, Velours est devenue l’une des séries d’époque les plus populaires. D’origine espagnole, cette fiction raconte l’histoire d’Ana Ribera (Paula Echevarría) et d’Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre), qui ont grandi ensemble dans les Galeries Velvet, situées sur la Gran Vía à Madrid en 1958.

Paula Echevarría et Miguel Ángel Silvestre caractérisés comme Ana et Alberto. Photo: (IMDB)



Au cours de ses quatre saisons, il a clairement indiqué que la vie était tout sauf simple. Avec un cadre imbattable et des acteurs qui ont réussi à faire classer leur série parmi les plus difficiles à fournir, Velours C’est déjà de l’histoire sur la plateforme. Maintenant, cinq nouvelles séries sont arrivées qui pourraient satisfaire les fans d’Ana et d’Alberto.

5 séries à voir si vous avez aimé Velvet

1. Outlander.

Basé sur les livres de Diana Gabaldón, Outlander c’est de loin la meilleure série d’époque à ce jour. Il raconte l’histoire de Claire Beachump, une infirmière anglaise qui, du jour au lendemain, sa vie est affectée par un voyage dans le temps qui la fait atterrir en 1743. Et, dans l’Écosse de l’époque, sa vie change à jamais, principalement parce qu’il rencontre son véritable amour: Jaime Fraser.







2. Les filles du câble.

Il s’agit de la première série originale Netflix produite en Espagne. En 1928, une entreprise de télécommunications a commencé à opérer à Madrid et quatre femmes ont obtenu le poste d’opérateur téléphonique, alors qu’elles devaient s’occuper de leurs proches, de leurs anciens partenaires et de certains souvenirs qui leur feraient tous les dégâts.







3. Abbaye du centre-ville.

Il se déroule peu de temps après le naufrage du Titanic, où une famille de la haute société subit la perte de son héritier légitime, qui naviguait sur le navire. À tel point qu’un cousin éloigné arrive pour prendre en charge la fortune et, entre protocoles et idées libérales, des amours inattendues surgissent.







4. Le temps entre les coutures.

Sira Quiroga quitte l’atelier Haute Couture de Doña Manuela où elle a toujours travaillé pour s’évader avec son grand amour au Maroc, mais une fois arrivée, elle découvre que son partenaire n’est pas ce qu’elle pensait être. Non seulement il l’abandonne, mais il lui vole également tout son argent, la forçant à se débrouiller seule.







5. Temps de guerre.

En 1921, un groupe d’infirmières est envoyé par la reine Victoria Eugenia pour soulager les soldats en pleine guerre sur la Plaza de Annual. Cela déclenchera un drame dans lequel les pires craintes humaines prendront vie.