Comment se désabonner de Spotify: annulez votre compte en toute sécurité

Vous pouvez donc annuler votre abonnement Spotify Premium à partir d’un PC très facilement.

Spotify est l’un des les plus grandes plateformes de services de streaming et de podcast Dans le monde, cependant, ce n’est pas le seul à proposer ce type de service. Il existe actuellement d’autres applications qui exécutent des fonctions similairesParmi eux, nous pouvons souligner: Apple Music et Tidal.

Et bien que Spotify reste au premier plan comme l’une des meilleures alternatives pour écouter de la musique, certains utilisateurs et consommateurs de ce type de contenu décident se désinscrire de la plateformeSoit parce qu’ils ont trouvé d’autres options, soit simplement parce qu’ils ne veulent plus continuer le service. Mais, Comment puis-je annuler mon compte en toute sécurité?

Dans cet article, nous allons vous montrer la méthode définitive pour se désabonner de Spotify à partir du PC et comment supprimer complètement tous les enregistrements qui a votre application.

Comment se désabonner de Spotify Premium à partir d’un mobile ou d’une tablette Android

Comment annuler en toute sécurité votre compte Spotify?

Annuler votre compte Spotify Premium o la désinscription de la plateforme est une procédure relativement simple et ne prendra pas plus de quelques minutes. Souviens-toi que malgré annuler votre compte vous pouvez continuer à profiter du service dans sa version gratuite, la seule différence est qu’ils apparaîtront publicité. Maintenant, pour vous désabonner de Spotify, suivez ces étapes simples:

Entrez dans la page officielle de Spotify et entrez les informations d’identification du compte que vous souhaitez annuler à partir de votre ordinateur.

Localisez dans la partie supérieure droite de l'écran l'option « Profil » et cliquez dessus. Ensuite, il affichera différentes options, cliquez sur celle qui dit « Compte ».

Dans cette section, il affichera toutes les informations de votre compte. Allez directement au côté gauche et appuyez sur « Plans disponibles » .

Lorsque vous accédez à cette option, vous aurez les informations du plan pour lequel vous payez actuellement. Pour se désabonner de Spotify allez simplement en bas et cliquez sur l'option « Annuler Premium » et prêt.

Il est à noter que si vous ne disposez que de la moitié du mois correspondant au plan, vous pouvez profiter du reste des jours avec le Version Premium. Et lors du démarrage d’un nouveau mois, aucuns frais ne seront crédités sur votre carte.

Pourquoi ne puis-je pas annuler mon abonnement Spotify?

Si au moment de vouloir annuler votre compte Spotify certains problèmes sont survenus, par exemple, l’option de « Annuler Premium », votre compte a probablement été ouvert à partir d’une application tierce telle qu’iTunes ou fournisseur de données.

Dans ces cas, vous devez contacter la société qui gère le paiement de l’abonnement. Et si vous vous êtes abonné via iTunes, consultez le guide Apple pour gérer les abonnements dans l’application.

Comment supprimer définitivement votre compte Spotify?

La procédure pour annuler votre compte Spotify ou se désabonner de la plateforme ne garantit pas suppression complète de vos informations. Pour effacer complètement toutes les informations personnelles de la base de données système, procédez comme suit:

Connectez-vous à la plateforme Spotify et mettez vos informations d’identification. Gardez à l’esprit qu’avant d’effectuer cette procédure, vous devez vous désinscrire de votre abonnement .

Ensuite, cliquez sur le lien suivant. Ce lien vous redirigera automatiquement vers la section de Assistance Spotify .

. La page affichera différentes options, cliquez sur « Je veux fermer mon compte »

Pour finir, cliquez sur l’option « Fermer le compte »

De cette façon, vous avez complètement supprimé vos données Spotify; Bien sûr, si à l’avenir vous souhaitez accéder à la plate-forme, vous devez créer un nouveau compte, que ce soit avec le même e-mail, car à Spotify vous serez un nouvel utilisateur.

Pouvez-vous survivre sans payer pour Spotify Premium?

