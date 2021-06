Velvet a eu un gros échec dans son histoire

De la rage de Le braquage d’argent, l’Espagne est devenue un grand fournisseur de séries pour Netflix au point qu’aujourd’hui, il y a une section attribuée uniquement au contenu espagnol et, au même endroit, c’est là que les utilisateurs se rencontrent Velours. La fiction, qui suit la vie d’Ana Ribera et d’Alberto Márquez, qui trouvent l’amour malgré leur appartenance à deux mondes différents, est l’une des histoires les plus marquantes d’Europe.

Paula Echevarría et Miguel Ángel Silvestre dans leurs rôles. Photo : (Antenne 3)



De quatre saisons, Velours Il se déroule dans l’Espagne de 1958 où la Gran Vía de Madrid compte, parmi ses rues, les imposantes galeries de velours. Mais, là-bas, en plus de trouver les costumes les plus sophistiqués, élégants et chers du moment, il y a aussi une histoire derrière où tous les travailleurs de l’entreprise sont une grande famille qui comprend le propriétaire de l’empire, Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre).

Son histoire d’amour était celle qui a enchanté tout le monde. Photo : (Antenne 3)



Cependant, dans cette série, l’amour prévaut aussi, notamment celui entre Alberto et Ana Ribera (Paula Echevarría), qui a grandi avec lui dans les galeries. Pourtant, malgré l’intrigue globale de Velours Et, même, de chaque personnage, il y a une partie de l’histoire qui a complètement échoué et c’est les scénaristes ont réussi à mettre sur la pointe des pieds tout trait caractéristique de l’histoire de l’Espagne, comme le régime franquiste.

La dictature de Francisco Franco, qui a duré de la fin de la guerre civile en 1939 jusqu’à sa mort et sa succession en 1975, a été l’une des plus violentes et agressives qui ont marqué un avant et un après dans l’histoire de l’Espagne. Et ainsi, surpris qu’en Velours il n’y a aucune caractéristique de ce moment du pays, mais que la volonté de faire tomber les barrières entre les classes sociales tout en privilégiant la mode au droit de vote est tout de même mise en avant.

Cependant, il est à noter que, malgré le strip prenant des licences avec le temps, la même parcelle le permet. C’est que, sans aucun doute, Velours Il a une approche romantique et familiale qui est loin de ce que Franco imposait à l’époque.