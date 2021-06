Sienna Mae Gomez et Jack Wright : allégations d’agression sexuelle, d’intimidation et de honte corporelle

La star de TikTok, Sienna Mae Gomez, a été accusée d’avoir agressé et abusé sexuellement son collègue créateur Jack Wright.

La rumeur dit que Gomez et Wright se fréquentaient depuis plusieurs mois, mais leur relation semble s’être effondrée au milieu des allégations faites par les amis de Wright et son frère jumeau James Wright.

Gomez, qui comptait plus de 15 millions d’adeptes sur TikTok avant les allégations, a rapidement perdu des partisans alors que les adeptes tentent de donner un sens aux affirmations inquiétantes.

Le couple devrait jouer dans la série de télé-réalité « Hype House » de Netflix plus tard cette année, et maintenant la star de 17 ans riposte aux allégations avec ses propres allégations et a nié avoir jamais abusé de Wright.

Que s’est-il passé entre Sienna Mae Gomez et Jack Wright ?

Voici un aperçu complet de ce qui s’est passé entre Gomez et Wright, les allégations d’intimidation, d’agression sexuelle et de honte corporelle, et comment Gomez réagit au contrecoup.

Selon les rumeurs, Sienna Mae Gomez et Jack Wright sortiraient ensemble.

On pensait que Gomez et Wright se fréquentaient au cours des derniers mois, car ils partageaient régulièrement des TikToks intimes mais n’ont jamais officiellement confirmé leur relation.

Tout en répondant aux récentes allégations, Gomez a également affirmé que Wright était celui qui avait refusé de définir la relation malgré le fait qu’il lui aurait dit qu’il l’aimait. Elle dit qu’elle pense que tout était pour l’attention des médias sociaux.

Les rumeurs selon lesquelles les deux avaient mis fin à leur relation ont commencé à tourbillonner lorsque le frère de Wright, James, a partagé un TikTok avec la légende : « Il faut un peu trop de fois pour voir mon jumeau souffrir jusqu’à ce que je doive m’impliquer pour l’arrêter. »

Jack Wright a ensuite partagé son propre message cryptique sur le fait d’aimer « les gens qui ne mentent pas et ne respectent pas les limites ».

L’ami de Jack Wright a accusé Sienna Mae d’agression sexuelle.

Mason Rizzo, qui prétend être le meilleur ami de Jack et James Wright depuis la maternelle et connaît Gomez depuis le lycée, a ensuite publié une déclaration sur les prétendus antécédents de violence de Gomez.

« J’ai du mal à voir une fille se faire féliciter après avoir dit à mon meilleur ami de se suicider et l’avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises après avoir fixé des limites, puis se demanderait pourquoi » il n’aime pas [her] de retour », a-t-il écrit.

«Elle a également des antécédents de violence verbale contre des personnes au lycée et à Los Angeles. Elle donne la priorité à la croissance de sa plateforme plutôt qu’au message positif qu’elle se représente. »

Jack Wright a semblé soutenir les allégations en retweetant la déclaration de Rizzo en ajoutant: « C’est pourquoi je » ne pouvais pas simplement laisser tomber et rester en dehors de cela. « »

Gomez a nié l’affirmation selon laquelle elle aurait agressé Wright.

Alors que de plus en plus de partisans de Gomez appuyaient sur le bouton de désabonnement, elle s’est rendue sur Instagram pour répondre aux réclamations.

« Les amis se disputent et les relations changent parfois, mais les allégations d’acte criminel ne doivent pas être lancées librement. Faire une fausse déclaration d’agression sexuelle n’est jamais acceptable. Je suis plus qu’attristée par cette situation », a-t-elle écrit.

Rizzo a également supprimé sa déclaration initiale et tweeté pour dire que toutes les familles et les parties impliquées avaient décidé de gérer la situation hors des réseaux sociaux.

Gomez a abordé les allégations d’agression sexuelle dans une vidéo.

Gomez a ensuite partagé une vidéo traitant des allégations qu’elle a qualifiées de « fausses ».

Elle a affirmé que Wright avait été victime d’une agression sexuelle qui n’avait pas été perpétrée par elle, mais n’a pas expliqué plus en détail ce qui s’était passé.

Elle s’est ensuite adressée à James, disant qu’elle était surprise qu’il soit si franc sur une question à laquelle il est étroitement lié.

« Ce serait vraiment nul si un grand groupe de personnes, y compris certains de mes amis les plus proches et mon frère, devaient partager les expériences qu’ils ont vécues avec vous », a-t-elle ajouté. « Dire que je t’ai agressé sexuellement mon jumeau est très audacieux, surtout venant de toi. »

Gomez a également été accusé d’humiliation corporelle.

Certains utilisateurs des médias sociaux ont profité de l’occasion pour souligner certains des autres moments controversés de Gomez, en particulier en ce qui concerne la positivité corporelle.

Gomez est devenue connue pour sa célébration de son corps sinueux et de ses rouleaux d’estomac – cependant, elle a pris un peu de chaleur dans le passé pour son rôle dans la honte corporelle.

Gomez a déjà partagé un TikTok se moquant d’un post partagé par une autre créatrice Olivia Ponton après avoir publié une vidéo avec la légende « Je viens de manger ». Certains ont ressenti cela était son Ponton qui faisait honte au corps.

Gomez a également été critiqué pour avoir sorti des marchandises qui se lisaient « Avez-vous mangé aujourd’hui ? » que certains ressentaient comme des troubles alimentaires banalisés.

Dans sa vidéo, Gomez a nié avoir jamais fait honte à ses pairs, mais s’est excusée auprès de tous ceux qui s’étaient sentis blessés par elle dans le passé.

