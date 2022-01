Sony rachète Bungie : studio de développement de  »Destiny 2 »

Sony, l’une des sociétés leader dans le domaine des jeux, vient de racheter Bungie, le studio de développement derrière le jeu de tir populaire » Destin 2 », ou que dans son passé c’était l’un des studios qui a donné vie aux premiers opus de la saga »Halo ». Sony effectuerait ce nouvel achat pour un total de 3,6 milliards de dollars, soit l’une des plus récentes acquisitions de l’industrie du jeu vidéo.

Selon des initiés de l’entreprise, les deux sociétés ont fait très attention à garder l’accord secret. À tel point que même certains membres de Bungie l’ont découvert à ce jour lorsqu’ils ont été contactés pour confirmer l’information.

À travers un article sur le blog de Bungie, le studio note qu’il continuera à travailler et à se développer de manière indépendante, mais avec le soutien de Sony, ainsi qu’à embaucher plus de personnes au studio pour créer plus d’univers de jeu.

»Nous restons maîtres de notre destin. Nous continuerons à publier et à développer de manière indépendante nos jeux. Nous continuerons à diriger une communauté Bungie unifiée. Nos jeux continueront d’être là où se trouve notre communauté, où qu’ils choisissent de jouer » lit le site.

De même, le studio a précisé que l’accord n’affectera pas les plans qu’ils ont avec « Destiny 2 » et continuera à se concentrer sur le fait d’être un jeu multiplateforme, sans offrir de contenu exclusif aux utilisateurs de Play Station. Cela respectera les plans d’expansion qui sont marqués pour le jeu jusqu’en 2024. Ils assurent même que leurs prochains jeux ne seront pas prévus comme exclusifs à PlayStation et continueront à tout publier de manière indépendante.

« Nous avons un partenariat solide avec Bungie depuis le début de la franchise Destiny, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée d’accueillir officiellement le studio dans la famille PlayStation », a déclaré le PDG de Bungie. Divertissement interactif de Sony, Jim Ryan.

« Il s’agit d’une étape importante dans notre stratégie visant à étendre la portée de PlayStation à un public beaucoup plus large. Nous comprenons à quel point la communauté Bungie est vitale pour le studio et nous sommes impatients de les soutenir alors qu’ils restent indépendants et continuent de croître. Comme Bungie, notre communauté est au cœur de l’ADN de PlayStation, et notre passion commune pour le joueur et pour la création du meilleur endroit pour jouer va encore évoluer. »

Bien qu’une acquisition de cette ampleur soit probablement en cours depuis un certain temps, les fans n’ont pas tardé à y voir une réaction à l’achat récent de ActivisionBlizzard de la part de microsoft. Annoncé quelques semaines seulement après le début de 2021, Xbox a confirmé qu’il était en train de finaliser un accord pour acheter le développeur de »Call of Duty » et »World of Warcraft » pour plus de 68,7 milliards de dollars, étant considéré comme le plus important accord de ce type le l’industrie du jeu vidéo n’a jamais vu.