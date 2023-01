Velma : la série HBO Max est renouvelée avec une deuxième saison

la plateforme de HBO Max vient de commander une deuxième saison de la série préquelle de Scooby Doo »Velma ». Selon de nouveaux rapports, »Velma » saison 2 a déjà commencé la production en Warner Bros.ayant une date de sortie possible pour ce 2023.

Bien que la série » Velma » ait reçu de nombreuses critiques mitigées de la part des téléspectateurs, l’émission a été la première la plus regardée à ses débuts pour une série animée originale de HBO Max. Même avec cela, la plateforme de streaming n’a pas fait d’annonce officielle de la confirmation d’une deuxième saison.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Phineas et Ferb reviendront à Disney avec deux nouvelles saisons

La série HBO Max » Velma » met en vedette l’actrice esprit kaling comme Velma, qui a été reconnue pour son rôle dans la série »The Office ». La série animée pour adultes sert d’histoire d’origine à Velma, avant qu’elle ne rejoigne la Mystery Machine aux côtés de Scooby-Doo.

» Velma » a été confirmée pour la série HBO Max en février 2021. L’émission a finalement présenté ses deux premiers épisodes plus tôt ce mois-ci le jeudi 12 janvier. « Merci à tous d’avoir regardé ! », a écrit Kaling dans un tweet annonçant la nouvelle de la deuxième saison. Reste à savoir si HBO Max annoncera publiquement le renouvellement de la saison 2 de « Velma ».

Cela pourrait également vous intéresser : Dois-je jouer au jeu The Last of Us avant de regarder la nouvelle série HBO ?







Le synopsis officiel de la série se lit comme suit : « Jinkies ! Cette réinvention bruyante de la franchise Scooby-Doo révèle les origines mystérieuses de la Mystery Machine, vues à travers les yeux de la détective à lunettes bien-aimée du gang, Velma. ».

En plus de Kaling, les voix originales du dub » Velma » incluent Glenn Howerton dans Fred Jones, Constance Wu dans Daphne Blake et Sam Richardson dans Norville » Shaggy » Rogers.

Les deux premiers épisodes de » Velma » sont disponibles sur HBO Max, chaque épisode étant diffusé le jeudi. La première saison aura un total de 10 épisodes.