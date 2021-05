Re: Zero Season 3 – (Dernières) Nouvelles et mises à jour sur la date de sortie!

La création de la série est basée sur un roman léger d’Isekai. «Re: Zero» a été développé par l’auteur Tappei Nagatsuki et l’artiste Shinichirou Otsuka. Il s’est avéré être un anime d’aventure Isekai bien connu des dernières années. Subaru Natsuki, un NEET japonais qui se trouve dans un royaume surnaturel, est le protagoniste du roman. Il pense qu’en lisant et en regardant divers Isekai Anime, il obtiendra des pouvoirs surhumains. Plus tard, il se rend compte que son pouvoir lui permet de ressusciter et de redémarrer sa vie à partir de zéro chaque fois qu’il est mort. Il rencontre Emilia dans cet état de vie. Emilia semble être dans une situation similaire à lui. Maintenant, après tous ces jours, les fans attendaient désespérément Re: Zero Season 3.

Re: Date de sortie de la saison 3 de zéro?

Vers le 8 juillet 2020 et le 24 mars 2021, 25 épisodes de Re: Zero ont été diffusés dans la saison 2. La saison 2 étant un anime à cour partagée, elle a pris une pause de trois mois en septembre. Il n’y a toujours aucun rapport sur Re Zero Saison 3 de la série pour le moment. La conversation de Sho Tanaka avec Crunchyroll en juin 2020 a été le seul élément de connaissance qui a laissé entendre les débuts d’une troisième saison. Son commentaire peut impliquer que la troisième saison serait publiée à une date ultérieure. C’est parce que continuer la série est dans le meilleur intérêt des producteurs.

Recommandé: Anime Semblable à Re: Zero que vous devez regarder !!

Parcelle de la saison 3 –

Dans le dernier épisode de la saison 2, Subaru, Emilia et Beatrice battent la horde du Grand Lapin. Béatrice se rend compte que le Roswaal qu’elle a rencontré il y a quatre siècles est le même qui possède maintenant le nouveau. Roswaal fait alors la paix avec Subaru et les autres, acceptant d’aider Emilia dans son ascension au trône. Emilia est perplexe quant aux enfants créés, alors Subaru s’avance pour expliquer. Emilia obtient de nommer Subaru comme chevalier à la suite de cet incident, et il regarde sa famille au Japon. Il jure son allégeance à Emilia, s’engageant à ne représenter qu’elle et personne d’autre.

Anastasia, qui aspire à être une princesse, pourrait dire à Emilia d’explorer la ville de Water Gate, sur la base des versions light novel. Subaru, de l’autre côté, pourrait être contraint de naviguer dans un paysage politique imprévisible pour défendre Emilia. Ils découvriront le projet d’Anastasia de soumettre éventuellement l’invitation à Emilia. Cet arc sera fascinant à regarder alors que nous en apprendrons davantage sur le rôle de Subaru en tant que chevalier d’Emilia.

Lisez aussi: Top Anime à regarder si vous aimez That Time I Got Reincarnated as a Slime

À quoi pouvez-vous vous attendre de la saison 3 de Re Zero?

Re: Zero La saison 3 sera presque certainement un anime à cour fractionnée, proche du second. En conséquence, les intrigues de la saison seront réparties sur l’année au fur et à mesure de sa diffusion. La saison 3 pourrait être centrée sur le cinquième arc du light novel, qui met l’accent sur Anastasia. Anastasia est nominée pour la liste royale. La saison 3 a beaucoup à attendre, comme l’archevêque qui ordonne au culte de la sorcière de semer le chaos dans Water Gate City.

QUIZ: Comment trahiriez-vous Subaru dans Re: ZERO – Commencer la vie dans un autre monde-? ✨ Plus: https://t.co/tETBooWjHM pic.twitter.com/OtmiEimYI3 – Re: ZERO (@ReZero_En) 19 mai 2021

Doit lire: Anime similaire à Jujutsu Kaisen qui est fortement recommandé!

Conclusion

Quand vous pensez à l’anime isekai, la toute première pensée qui vous vient à l’esprit est Re: Zero. Il a reçu beaucoup de bons commentaires. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur Satella et le culte de la sorcière. De plus, nous avons également besoin d’une raison pour la relation entre Satella et Emilia. Une nouvelle saison de Re: Zero est très attendue car il y a tellement de questions sans réponse. Eh bien, tout ce que nous pouvons, c’est espérer bientôt le meilleur résultat. En gardant le battage médiatique sous contrôle, nous espérons que Re: Zero Season 3 se déroulera d’ici la fin de cette année. Jusque-là, continuez à regarder l’anime ou bien vous pouvez regarder à nouveau Re: Zero dès le début.