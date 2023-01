La nouvelle série du créateur d’Elite a déjà une date de sortie sur Netflix

Netflix

Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux C’est le nouveau pari de Netflix et il a déjà une date de sortie. la connaître.

©NetflixFranco Masini et Georgina Amorós

Au-delà du fait qu’à l’heure actuelle, ce n’est pas la série la plus choisie de Netflix, Élite C’est l’un des grands paris de la plateforme. Son succès est imparable et, par conséquent, de nombreux fans attendent déjà l’arrivée de sa septième saison. Mais, en attendant, le géant du streaming continue de miser sur les productions espagnoles et maintenant il le fait main dans la main, une fois de plus, avec Carlos Montero.

Carlos Montero a acquis une renommée mondiale pour être, précisément, l’un des scénaristes de Élite. Malgré son jeune âge, il a réussi à entrer dans l’industrie avec des scénarios étonnants et maintenant il le fait à nouveau avec une nouvelle fiction. Il s’agit de Toutes les fois où nous sommes tombés amoureuxune comédie romantique qui est prête à frapper Netflix.

Date de sortie et tout ce que vous devez savoir sur All the Times We Fall in Love :

Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux C’est une production qui comptera un total de huit épisodes et qui est une combinaison de romance et de comédie. Et, puisqu’il a l’amour comme bannière dans son intrigue, Netflix a décidé de le lancer précisément le jour où ce sentiment est célébré : le 14 février 2023.

Je veux dire, il reste encore un mois avant le grand lancement de Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux, mais de la même manière la première avancée officielle était déjà connue. Il montre que l’histoire se concentrera sur Irene et Julio, deux jeunes gens qui tombent amoureux au moment le moins attendu.

Protagonisée par Franco Masini et Georgina Amorós Cette histoire est une romance lumineuse, mais elle est aussi le reflet du besoin de se faire une place dans le monde. Sans aucun doute une production qui a déjà provoqué une grande intrigue chez les téléspectateurs et qui, comme si cela ne suffisait pas, Arrive sur Netflix le jour de la Saint-Valentin.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?