La fin expliquée du film Netflix Noise

Le film mexicain basé sur de vrais événements fait fureur sur Netflix. Mais que signifie sa fin ?

Les histoires basées sur des événements réels sont devenues un dénominateur commun sur les plateformes de streaming. Cependant, le service à la demande qui compte le plus de productions de ce type dans son catalogue est Netflix. Et, sans aucun doute, chaque fois qu’il fait une sortie de ce genre, cela devient une rage, tout comme cela s’est produit avec Bruitun film mexicain qui a déjà beaucoup attiré l’attention.

Bruit Il a frappé Netflix le 11 janvier et s’est rapidement transformé en un film très accrocheur. Son histoire, ses interprètes et même son cadre étaient dignes d’applaudissements. Eh bien, le long métrage suit Julia, une mère désespérée depuis des mois à la recherche de sa fille Ger, qui a déjà disparu il y a plusieurs semaines.

Au milieu du désespoir et de la recherche de l’endroit où se trouve sa fille, le destin de Julia commence à changer. Sa vie vire à l’enfer, mais À la fin, il finit par la rencontrer.. Je mange? De la manière la plus inattendue. C’est la fin expliquée de Bruitle film Netflix qui va vous impacter.

La fin de Noise expliquée : comment Julia retrouve-t-elle sa fille ?

Après la disparition d’Abril Escobedo, le journaliste qui commence à avoir une recherche active sur la disparition de Ger, Julia porte plainte auprès du procureur. Il lui demande de se calmer, l’assurant que s’il en sait quelque chose, il l’en informera. Au même moment, le même procureur lui dit qu’ils ont arrêté un criminel qui a des informations sur sa fille, mais il n’a que quelques minutes pour lui parler.

Cet homme dit à Julia d’arrêter de chercher Ger car il ne la retrouvera jamais et quand elle demande pourquoi, il n’hésite pas à répondre qu’ils l’ont prise car la cocaïne que la jeune femme avait n’était pas la leur et elle était aussi très attirante. Avec ces mots, il suggère qu’ils l’ont maltraitée puis assassinée.

Après cette conversation, Julia est choquée, mais la police la réveille de son état de choc en la forçant à quitter les lieux. Là-bas, elle rencontre des mères et des proches de femmes qui manifestent et comme elle se sent identifiée, elle les rejoint sans dire que, lorsque les médias se retirent, la police commence à les attaquer.

Compte tenu de cela, elle est forcée de fuir, mais est incapable d’échapper à un officier qui la frappe à la tête, lui faisant perdre connaissance. Quand elle se réveille, elle voit une fille en cagoule l’aider à se relever et qu’elle suit. Soudain Julia se retrouve dans un autre endroit et découvre que la jeune femme est sa fille, qui a enlevé son masque et exposé son visage. Cette séquence suggère que le protagoniste est mort et a finalement pu rencontrer Ger.

