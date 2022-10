Valkyrie Elysium dans le test : un excellent système de combat rencontre une conception de jeu obsolète

Après nous Valkyrie Élysée ont été autorisés à jouer à l’avance, nous avons maintenant eu l’occasion de présenter le nouveau RPG d’action à jouer avant la sortie. Dans notre grand test, nous vous dirons comment le titre nous a convaincus.

La fin du monde est proche

Au coeur de l’histoire se trouve un Valkyrie sans nom, qui a été créé par Allfather Odin lui-même. La tâche qui lui est confiée par le père des dieux est également assez difficile : elle doit Ragnarökentraver.

Pour mener à bien sa mission, elle doit quatre objets spéciaux procurer et purifier le plus d’âmes possible. Ce n’est qu’ainsi que les pouvoirs d’Odin pourront être restaurés. Cependant, la terre sera entre-temps peuplé de monstresc’est pourquoi la Valkyrie fait face à un combat difficile.

Bien sûr, nous ne vous dirons pas comment cela se termine ici. L’histoire elle-même continue assez prévisible et n’est pas mis en scène de manière trop spectaculaire, mais vous pouvez voir comment la Valkyrie doute de plus en plus de sa mission plutôt interessant. De plus, une valeur de rejouabilité élevée est assurée, car « Valkyrie Elysium » a tout quatre séquences de fin différentes !

C’est l’arme/le sort qui compte !

Bien sûr, le guerrier stoïque ne peut pas empêcher la fin du monde avec de bons mots seuls. heureusement qu’elle en a un vaste arsenal d’armes et divers sorts qu’elle peut utiliser. Cela peut être utilisé pour déclencher des combos impressionnants.

Notre première impression de la démo est également confirmée : le système de combat est la plus grande force de Valkyrie Elysium !

Les batailles avec la Valkyrie sont très amusantes grâce au système de combat diversifié ! ©Square Enix/Soleil

Chaque arme a des capacités différentes ainsi que des forces et des faiblesses. Les épées sont presque polyvalentes, tandis que la Valkyrie peut infliger des dégâts rapides mais peu avec une épée. De plus, certaines armes mieux contre certains adversaires propice. Vous ne pouvez équiper que deux armes à la fois, alors choisissez judicieusement ce qui convient à votre style de jeu.

Vous pouvez trouver de nouvelles armes dans les niveaux linéaires du monde du jeu ou les recevoir en récompense de missions particulièrement difficiles. Il en va de même pour la magie que la Valkyrie peut utiliser. Chacun de vos ennemis est non seulement vulnérable à un type d’arme, mais a aussi une faiblesse magique. Afin de pouvoir causer le plus de dégâts possible, vous devez exploiter les deux de manière ciblée.

En parlant d’exploiter la faiblesse : Il y a une autre barre à gauche de l’énergie vitale de l’ennemi. Si vous les avez complètement remplis en exploitant la faiblesse magique de l’adversaire, les monstres sont paralysés quelques secondes et sont sans défense face à vos attaques. C’est ainsi que se déroulent les combats agréablement tactique et vous êtes encouragé à toujours varier vos attaques.

Les combats de boss sont de véritables moments forts dans Valkyrie Elysium © Square Enix/Soleil

Incidemment, ces faiblesses ne sont pas seulement possédées par les petits adversaires standard, mais aussi les patrons. Les affrontements contre ces monstres souvent gigantesques comptent parmi les points forts de « Valkyrie Elysium » et s’est avéré assez exigeant. Les boss sont également conçus beaucoup plus attrayants que les ennemis habituels, qui se répètent en taille et en forme après quelques heures.

Aidez-moi, esprits héroïques !

La dite Einherjar, les âmes des guerriers décédés. Comme dans le anciens jeux de la franchise Valkyrie vous passez une partie non négligeable du temps de jeu à rassembler autour de vous une troupe de héros qui partent au combat avec vous.

Chacun de ces esprits contrôle un autre magie. Si vous les invoquez, ils resteront à vos côtés pendant une courte période et attaqueront indépendamment les ennemis présents. Votre arme équipée gagne également un bonus magiquecomme la foudre, la glace ou le feu, que nous avons trouvé très utile.

Votre einherjar (en arrière-plan) attaque tout seul © Square Enix/Soleil

Avec la combinaison de diverses armes, sorts et votre Einherjar, vous pouvez déclencher des chaînes d’attaques visuellement époustouflantes sur l’écran et ainsi faire monter le compteur de coups toujours plus haut. Merci animations fluides les attaques de la Valkyrie se sentent également merveilleusement puissantes et garantissent que les escarmouches sont très amusant et satisfaisant jouer.

Dans le meilleur des RPG d’action, vous pouvez bien sûr améliorer à la fois les compétences de la Valkyrie et vos armes au cours du jeu. Vous obtenez pour vaincre des adversaires différents bijouxque vous pouvez investir dans des mises à niveau.

Vous pouvez améliorer vos armes aux points de sauvegarde et à Valhalla. Nouvelles mises à niveau dans le trois arbres de compétences du protagoniste cependant, vous pouvez l’acheter à tout moment. Cela vous donne non seulement accès à de nouvelles attaques, mais également à de nouvelles capacités, telles que des esquives et des contre-mouvements améliorés.

Vous pouvez débloquer de nombreuses nouvelles compétences grâce à l’arbre de compétences © Square Enix/Soleil

De cette façon, vous transformez progressivement la Valkyrie en une véritable guerrière divine avec un répertoire d’actions digne d’Odin !

Les combats sont donc un vrai moment fort dans « Valkyrie Elysium » et si vous êtes fans de jeux comme « Devil May Cry », « Ninja Gaiden » ou les plus anciens ramifications « God of War », vous serez ici en aurez certainement pour votre argent! Seule la caméra ne capturait pas toujours de manière optimale ce qui se passait dans les zones étroites et nous avons trouvé un peu dommage de ne pas pouvoir changer d’arme lors d’un combo.

La conception et la technologie du jeu sont obsolètes

Autant nous avons loué le système de combat pour sa complexité, autant il faut maintenant critiquer le reste des facettes du jeu. Malheureusement, les autres composants du RPG d’action ne peuvent pas suivre les batailles de monstres amusantes et semble assez dépassé.

Le monde du jeu a de beaux coins, mais semble surtout sans vie © Square Enix/Soleil

Que voulons-nous dire ? Les niveaux sont tous très linéaires et les Le monde du jeu semble sans vie, comme si les zones n’étaient là que pour qu’on puisse y combattre. Tous les quelques mètres, de nouveaux monstres apparaissent, que nous rencontrons souvent arènes fermées il faut s’opposer. Eh bien, nous nous frayons un chemin à travers un scénario apocalyptique, mais un peu plus de charme n’aurait pas nui aux zones.

De plus, il y a très peu à découvrir dans les niveaux. Nous pouvons nous réjouir de ceux Rechercher des coffres aller, mais les récompenses ne valent souvent pas la peine d’être mentionnées. Malheureusement, « Valkyrie Elysium » n’a pas été en mesure de satisfaire notre envie d’explorer au cours de notre partie. ne te réveille pas.

Techniquement, « Valkyrie Elysium » ne tourne pas rond, mais le modèle de personnage de la Valkyrie est bien fait © Square Enix/Soleil

Même les missions secondaires facultatives ne peuvent pas en tirer trop. Vous pouvez accepter de petites commandes d’âmes laissées pour compte, mais presque toujours s’est avéré très générique sommes. Trouvez un objet, tuez des monstres, c’est fait. La conception de jeu moderne est différente.

La technologie ne ressemble pas non plus nécessairement à celle d’un jeu de la génération actuelle. les modèles de personnages, surtout celle de la Valkyrie, look chic et il en va de même pour le style artistique avec son look cel shading. Cependant, les environnements et les ennemis standard ne peuvent pas suivre les personnages principaux.

De plus, sur la version PlayStation 5 à laquelle nous avons joué, nous avions à plusieurs reprises des textures de rechargement ainsi que objets apparaissant dans l’image faire. Les animations faciales rigides ne parviennent pas non plus à transmettre des émotions de manière crédible. Mais la bande son atmosphérique a su nous convaincre.