Les fans de Loki auraient attendu un peu plus longtemps pour la saison 2

Fans de Tom Hiddleston‘s Loki sont prêts pour le retour du Dieu de la malice pour une deuxième saison sur Disney +, mais l’attente peut être légèrement plus longue que prévu. Alors qu’on croyait à l’origine que Loki débuterait sa deuxième saison au début de l’été, un nouveau rapport a suggéré que le calendrier de sortie de l’émission aurait pu être repoussé à la fin de l’été.





La nouvelle a été rapportée par Guerres des étoiles placer Le Bulletin Bespinqui a déclaré qu’à venir Guerres des étoiles série Ahsoka n’arrivera sur Disney + qu’après les deux offres Marvel de cette année. Invasion secrète devrait maintenant atterrir sur la plate-forme en mai, deux mois plus tard que prévu initialement, et cela a repoussé Loki à « beaucoup plus tard dans l’été ».

FILM VIDÉO DU JOUR

Les retards dans les émissions Disney de Marvel en 2023 proviennent principalement de rumeurs récentes selon lesquelles Marvel Studios a été chargé par le PDG de Disney, Bob Iger, de se concentrer sur la qualité de leur production. C’est apparemment la raison pour laquelle seulement Guerres secrètes et Loki la saison deux est garantie de frapper Disney + cette année, avec des goûts de Écho et Coeur de pierre dit maintenant qu’il n’arrivera pas avant 2024, et pourquoi Les Merveilles n’est plus publié avant novembre au lieu de sa date de sortie initiale de juillet.





Ant-Man and the Wasp: Quantumania offre aux fans de Loki une surprise post-générique.