Toutes les relations de Brad Pitt qui n’existaient pas vraiment

Après sa rupture avec Angelina Jolie, l’acteur a fait face à des rumeurs de romance avec d’autres célébrités. Outre Emily Ratajkowski, il s’agissait des partenaires supposés de l’interprète.

© GettyBrad Pitt fait face à des rumeurs d’amour depuis sa rupture avec Angelina Jolie.

Lorsque Brad Pitt Oui Angelina Jolie a mis fin à leur relation avec un divorce scandaleux, l’acteur est devenu le célibataire le plus éligible de l’industrie du divertissement. Et c’est que, même si tout au long de sa vie, il a réussi à conquérir le cœur de personnages tels que Jennifer Aniston, aime désormais sortir et prendre le temps de rencontrer des partenaires potentiels. En fait, cette semaine, des spéculations ont commencé sur le fait qu’il entame une liaison avec Emily Ratajkowski. Découvrez tous les relations supposées et en vérité ils n’existaient pas !

+ Les couples de Brad Pitt qui n’étaient que des rumeurs

-Lykke Li

En janvier 2022, le journal The Sun a diffusé la nouvelle que Brad Pitt sortait avec le chanteur suédois Lykke Li, qui vivait à quelques minutes de chez lui à Los Angeles. Cependant, Us Weekly a assuré : « Ils ne sortent pas ensemble, ce sont des voisins amicaux mais ils ne traversent rien de romantique« . De même, une source de Page Six a affirmé : « Il ne l’a pas vue depuis deux ans« . Bien que beaucoup aient assuré que c’était son partenaire, la vérité est que la rumeur a disparu après quelques semaines.

-Kate Hudson

Après la séparation avec Angelina Jolie, Brad Pitt a fait face à plusieurs rumeurs de romance. L’une des femmes nommées troisième en lice était Kate Hudson. Après sa participation à Wattraper Ce qui se passe en direct avec Andy Cohenl’actrice américaine a précisé : « C’est la rumeur la plus folle de l’histoire. Il n’y a rien de vrai là-dedans. En fait, je ne l’ai pas vu depuis quatre ans. C’était une sorte de rumeur cool, j’aimais ça. J’ai pensé : ‘D’accord, nous allons avoir des jumeaux !’« .

-Alia Shawkat

En 2020, la rumeur selon laquelle Brad Pitt aurait trouvé un nouveau partenaire s’est emparée. Et c’est que les paparazzi l’ont capturé avec Alia Shawcat à une exposition d’art, un concert de Kanye West et des manèges sans fin. Après des mois de spéculation, l’actrice s’est confiée à Vulture : « Nous ne sortons pas ensemble. Nous sommes seulement des amis« .

-Marion Cotillard

Les rumeurs peuvent être drôles, mais pour leurs protagonistes, elles peuvent devenir tragiques. Lorsque Brad Pitt et Angelina Jolie ont entamé leur divorce, l’acteur était sur le point de sortir Alliéun film romantique dans lequel il a joué avec l’actrice française Marion Cotillard. De cette façon, l’artiste s’est avéré responsable de la rupture. Par le biais d’Instagram, elle a fait remarquer qu’elle était en couple avec le réalisateur Guillaume Canet.

Ainsi, il a expliqué : « Je n’ai pas l’habitude de commenter des choses comme ça, mais ça affecte les gens que j’aime. Il y a de nombreuses années, j’ai rencontré l’homme de ma vie, le père de notre fils et du bébé que nous attendons. A tous les haters prompts à juger, je vous souhaite un prompt rétablissement. Enfin, je souhaite à Angelina et Brad, que je respecte profondément, de trouver la paix dans cette situation tumultueuse.« .

-Lisa Stelly

Le médium Deuxmoi a assuré que Brad Pitt sortait à Los Angeles avec Lisa Stelyl’ex-femme de jack osbourne, fils d’Ozzy Osbourne . En ce sens, ils ont assuré que la jeune comédienne et l’interprète acclamé avaient rendez-vous au restaurant de l’hôtel Bel Air dans une partie privée. Quelques jours plus tard, ce couple a été complètement oublié et, apparemment, ils essayaient juste de se connaître.

