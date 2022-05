Elon Musk répond pourquoi il n’a pas dépensé 44 milliards de dollars pour la charité

Cette décision a provoqué une controverse avec de nombreux utilisateurs de Twitter qui n’aimaient pas l’idée que Musk devienne propriétaire, et de nombreuses personnes ont fait valoir qu’il y avait de bien meilleures choses pour lesquelles Musk aurait pu dépenser des dizaines de milliards de dollars.

Un critique a commenté: « Musk pourrait facilement aider les gens en utilisant 44 milliards de dollars. Au lieu de cela, il a acheté Twitter. Il pourrait facilement sauver des dizaines de vies en donnant une partie de cet argent à des œuvres caritatives ou pour aider à résoudre la faim dans le monde. Mais non, il a acheté Twitter pour des funs. . Je ne suis pas fan d’Elon Musk. Pas du tout. »

À la suite des critiques, Entertainment Tonight a décidé d’aborder le sujet avec Musk lorsqu’il est apparu sur le tapis rouge du Met Gala de New York hier soir (2 mai), demandant pourquoi il n’utilisait pas l’argent pour la charité, la philanthropie ou faire « plus de bien ».

Il a répondu: « Eh bien, je fais beaucoup de choses de manière philanthropique et vraiment mes entreprises sont destinées à faire du bien pour l’avenir de l’humanité. »

Musk a souligné ses sociétés Tesla et SpaceX, notant que la première vise à « accélérer l’avènement des transports et de l’énergie durables » tandis que la seconde « fournit Internet aux personnes les moins desservies dans le monde ».

« Avec mes aspirations, j’essaie de faire du bien à l’humanité et à l’avenir de la civilisation », a-t-il poursuivi.

Suite à son accord d’achat de Twitter, Musk a révélé qu’il avait vendu pour 8,5 milliards de dollars d’actions, et il a également promis certaines de ses actions Tesla aux banques pour organiser un prêt sur marge de 12,5 milliards de dollars pour aider à couvrir le coût de l’accord.

Des sources citées par . ont affirmé que Musk était également en pourparlers avec de grandes sociétés d’investissement et des particuliers fortunés pour discuter de plus de financement et lui permettre d’utiliser moins de sa propre richesse lors de la prise de contrôle, bien qu’il ne cherche pas à s’endetter davantage. afin de conclure l’affaire.