«  The Waltons  »: l’acteur John-Boy Walton Richard Thomas a déclaré que les scènes du dîner étaient «  un cauchemar à tirer  »

Ceux qui ont grandi dans les années 70 ont adoré Les Waltons. L’émission de télévision a suivi la famille Walton des années 1930 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 40, et elle a présenté les valeurs familiales et ce que c’était que de vivre dans la Virginie rurale à cette époque.

Richard Thomas a joué John-Boy Walton, l’aîné de ses six frères et sœurs et le plus notable de la série. Avec le recul, Thomas a de bons souvenirs de son travail sur la série et de sa collaboration avec ses collègues acteurs – mais il a une fois parlé de la difficulté à tourner les scènes de dîner de la série. Voici ce qu’il a dit.

Richard Thomas a joué John-Boy Walton sur ‘The Waltons’

Richard Thomas comme John-Boy Walton dans «The Waltons» | Archives de photos CBS / Image Getty

Le casting de John-Boy Walton était assez impliqué, car le personnage a été créé après le créateur de la série Earl Hamner Jr.Lorsque Hamner a vu Thomas lire les lignes de John-Boy, il savait que l’acteur était la personne idéale pour le rôle, car il en voyait beaucoup. de lui-même dans Thomas.

« Il était merveilleux, et il s’est avéré qu’il était parfait dans le rôle », a déclaré Hamner dans une interview aux Archives de la télévision américaine, selon MeTV. «J’ai souvent dit qu’il avait fait un meilleur John-Boy que moi.

Thomas aimait aussi le rôle de John-Boy. MeTV note qu’il a dit que son personnage avait «l’âme d’un artiste» et que les différences entre lui et son père ont créé une distance notable. Alors que John-Boy adorait ses parents et ses frères et sœurs, il ressentait toujours le besoin d’échapper à son éducation rurale et de vivre la vie, a ajouté Thomas.

«Il n’est pas seulement dedans, il l’observe», a déclaré Thomas à propos de la famille, de la culture et de l’environnement de John-Boy.

Thomas a noté que les scènes de dîner étaient « un cauchemar à tourner »

«Les Waltons» à table | CBS via Getty Images

Les scènes de dîner étaient primordiales pour Les Waltons. La famille se pressait souvent autour de la table du dîner, et cela donnait aux téléspectateurs le sentiment réconfortant d’être à la maison. Mais Thomas a noté que le tournage des scènes du dîner n’était pas une tâche facile.

«Les scènes de dîner sont merveilleuses en théorie», a déclaré Thomas lors d’une interview publiée par Archive of American Television. «Ils étaient au cœur du spectacle.»

Thomas a ensuite noté que les scènes «peuvent être un cauchemar à tourner», notamment parce qu’elles «prennent beaucoup de temps». Et au moment où ils ont fini de filmer la scène, les acteurs étaient de «mauvaise humeur».

« Vous voulez juste sortir, » ajouta Thomas.

Tout comme un dîner de famille normal, l’acteur a également noté que tout le monde dans l’émission avait choisi sa place à la table. «J’ai commis l’erreur incroyablement naïve de me placer entre Will Geer et Kami Kotler», a-t-il ajouté. «Je me suis mis entre une adorable et belle enfant actrice et une machine à voler la scène. Et c’est étonnant que j’aie réussi à survivre à tout ça, que j’ai même été remarqué.

L’acteur a déclaré que certains réalisateurs avaient commis cette erreur majeure avec les scènes de dîner

Casting de «The Waltons» | CBS via Getty Images

Il ne semble pas que tous les réalisateurs Les Waltons pensait à la dynamique réelle de la table à manger. Dans la même interview d’Archive of American Television, Thomas a parlé d’un incident où un réalisateur est entré et a fait asseoir le casting à des endroits différents à la table que d’habitude, et le casting a dû corriger.

«Il y aurait des réalisateurs qui viendraient pour la première fois, et ils pourraient venir à une scène de dîner et avoir tout compris dans leur tête», a noté Thomas. «Mais ils auraient tout le monde assis à des endroits différents. Et nous avons toujours dû dire: «Vous ne pouvez pas faire ça». Parce que c’est là que nous sommes assis. C’est notre maison. Ceci est notre table de dîner. Et c’est là que nous sommes assis.

Bien qu’il n’ait pas été facile pour tous les réalisateurs de comprendre comment les scènes de dîner devraient fonctionner, Thomas se sentait très protecteur envers les scènes. «Ce sont les modèles de vie et de maison», a-t-il ajouté. «Et nous les avons retenus.»

