Matthew McConaughey a raconté comment il n’aime pas qu’on lui dise

Curiosités

l’acteur de Dallas Buyers Club a un surnom auquel il ne répond en rien et a expliqué pourquoi il a pris cette décision malgré le fait qu’il semblait logique de s’appeler ainsi.

© GettyMcConaughey a 52 ans. (Getty)

Les noms de toutes les personnes sont mis en premier pour des raisons «légales», pour pouvoir nous organiser en tant que société lorsqu’il s’agit de mener à bien des questions aussi fondamentales que la sécurité sociale et d’autres aussi importantes que d’aller voter. Cependant, ces noms sont souvent passés en revue par des surnoms qui surviennent parfois dans l’enfance et grandissent avec nous. Parfois, certains acteurs changent de nom pour des raisons légales, comme dans le cas de Emma Pierre (dont le vrai nom est Emilie Pierre) Soit Michael J Fox (qui a ajouté le « j » même si son deuxième prénom est Andrew, afin qu’il puisse s’inscrire auprès du syndicat des acteurs).

L’un des chiffres Hollywood qui refuse de changer de nom et, à ce stade, il est déjà impossible de le connaître autrement, il est Matthieu McConaughey. L’acteur gagnant oscar pour Dallas Buyers Club vous avez une très bonne raison de ne répondre qu’à l’appel Matthieuet c’est ainsi qu’il l’a expliqué lors d’une interview dans l’émission Jimmy Kimmeldans laquelle on lui a demandé si on lui avait déjà dit « Mat ».

« C’était toujours Matthieu pour une bonne raison »expliqué McConaugheyce qui, selon lui, n’a rien à voir avec le fait d’être dérangé par le fait qu’on lui dise Mat. En fait, il a dit qu’il est très rare qu’il se retourne si quelqu’un dans la rue l’appelle « Mat », puisqu’il sait que c’est quelqu’un qui ne le connaît pas en profondeur. L’origine de cette question remonte à de nombreuses années, lorsque l’acteur de Magic Mike Il venait juste de traverser ses premières années de vie et d’aller à l’école maternelle.

Dans ses premières années préscolaires, Matthieu McConaughey Il avait sa propre mère comme institutrice. Selon lui, il y a eu un événement qui a changé à jamais la perception de son nom. « Mon ami John il m’a dit: ‘Mat, tu veux aller jouer sur la rambarde ?’. J’ai couru et j’ai dit oui. A mi-hauteur de la balustrade, j’ai senti une main sur mon épaule et boum, je suis tombé au sol. J’ai levé les yeux et ma mère était dans mon visage. », se souvient-il. Ainsi, il révéla que sa mère lui reprochait : « Ne répondez plus jamais s’ils vous appellent Matt. Je t’ai appelé Matthieu d’après la Bible. ».

+ McConaughey prend-il sa retraite d’acteur ?

Sachant qu’il n’a toujours pas de projets annoncés et que la dernière chose qu’il a faite, au-delà d’un doublage en chanson 2a joué un rôle mineur dans Les Messieurs en 2019, on pourrait penser que la course de Matthieu McConaughey pourrait l’éloigner des décors. Parce que? Il semble que l’artiste gagnant du oscar il s’intéresse davantage à la vie politique. Pendant la pandémie, il a été vu parler dans plusieurs interviews de la possibilité d’être gouverneur du Texas. Bien que sa décision d’être candidat n’ait pas encore été officialisée, il est de plus en plus courant de l’entendre donner son avis sur la situation politique américaine, ce qui laisse penser qu’au fond, une campagne pour le poste de gouverneur ne sonne pas si farfelue.

