Le canon du film Jujutsu Kaisen 0 est-il dans l’histoire de l’anime?

Le manga et l’anime de »Jujutsu Kaisen » est devenu l’une des franchises les plus populaires ces dernières années, avec une série animée produite par MAPPA et un film sur grand écran. Cependant, même si le film »jujutsu kaisen 0 » a été un tel succès, de nombreux fans se demandent si c’est canon dans l’univers de l’anime.

Comme le »0 » dans son nom l’indique, le film »Jujutsu Kaisen » est une préquelle, se déroulant avant les principaux événements vus dans l’anime. Dès le départ, le film est en fait canon avec l’anime, se déroulant un an avant les événements de la série principale.

La raison pour laquelle » Jujutsu Kaisen 0 » est canon est qu’il est basé sur le manga du même nom. Le manga s’intitulait à l’origine »Tokyo Metropolitan Curse Technical School », et il a été publié en quelques chapitres en 2017. Le mangaka Gégé Akutami a créé » Jujutsu Kaisen » un an plus tard, renommant le manga précédent en » Jujutsu Kaisen 0 » et le transformant en une préquelle.

L’intrigue de » Jujutsu Kaisen 0 » est centrée sur Yuka Okkotsu, un jeune homme timide qui prend le contrôle d’un esprit puissant de son ami décédé Rika. Malheureusement, son contrôle n’est pas ce qu’il devrait être, ce qui l’a amené à s’inscrire au lycée Jujutsu. Où il devient captivé par le monde des esprits et son énergie, bien que sa confiance et son contrôle croissants sur ses capacités s’accompagnent de plusieurs nouvelles menaces.

Les fans de » Jujutsu Kaisen » peuvent reconnaître le nom de Yuta Okkotsu, car le personnage est mentionné dans l’anime principal, confirmant en outre que le film est canon dans l’histoire principale. Cependant, pour ceux qui n’ont jamais vu un épisode, vous n’êtes peut-être pas aussi perdu que vous le pensez.

Heureusement, le film convient aux fans d’anime qui n’ont pas rattrapé tout Jujutsu Kaisen, ou à ceux qui n’en ont jamais vu un deuxième. Puisqu’il se déroule avant les événements de l’anime, les téléspectateurs n’auront aucun problème à suivre l’histoire. En fait, c’est le point de départ idéal, car si vous aimez le film, cela vous donnera sans aucun doute envie de suivre l’histoire avec l’anime.

»Jujutsu Kaisen » est disponible dans le catalogue Crunchyroll.