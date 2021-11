Hawkeye Spinoff Echo officiellement annoncé à Disney +

C’est officiel, le Écho la série se passe à Disney+. Nous nous attendions à ce que de nombreuses grandes révélations soient annoncées le jour de Disney +, et il y a eu beaucoup de choses à sortir pour taquiner l’avenir de l’univers cinématographique Marvel. Il est maintenant confirmé qu’Alaqua Cox jouera dans Écho, une nouvelle série Disney+ qui servira de spin-off à Oeil de faucon. Vous pouvez consulter le logo officiel ci-dessous.

Écho mettra en vedette Cox dans le rôle de Maya Lopez, une super-héros amérindienne sourde capable d’imiter le style de combat de n’importe quel adversaire. Elle sera d’abord considérée comme le personnage de Oeil de faucon qui fait sa première sur Disney + ce mois-ci, bien que l’on ne sache pas quel épisode marquera la première apparition du personnage. Maya s’est mêlée à des personnages comme Daredevil, Moon Knight et d’autres personnages de Marvel dans les bandes dessinées, donc le potentiel pour que d’autres se présentent dans sa série solo est élevé.

Oeil de faucon met également en vedette Jeremy Renner reprenant son rôle de Clint Barton de la Vengeurs films aux côtés de Hailee Steinfeld dans le rôle de sa protégée Kate Bishop. Reprenant son rôle de Veuve noire pour la série est Florence Pugh comme Yelena Belova. Seront également en vedette Fra Fee dans le rôle du méchant clown Kazi et Tony Dalton dans le rôle du mentor de Hawkeye, Jack Duqesne, alias Swordsman. Zahn McClarnon joue également le rôle du père de Maya, William Lopez. Cox a déjà montré une image d’elle sur le Oeil de faucon mis sur Instagram.

« Je n’avais aucune expérience d’acteur, je n’ai participé qu’à une pièce de théâtre au lycée, mais j’étais un acteur de fond », a déclaré Alaqua Cox à propos d’elle. Oeil de faucon casting, par personnes. « [My friends] a vu le casting à la recherche d’une actrice amérindienne et d’une actrice sourde. Cela correspondait parfaitement, alors j’ai décidé d’y aller. Je n’avais jamais vu personne sur l’écran qui me ressemblait peut-être… un sourd, un amputé. »

Quand elle a découvert qu’elle avait obtenu le rôle, Cox a ajouté: « Mon père a pleuré, et il est rare de le voir pleurer. Ma mère a eu le champagne – tout le monde était tellement excité. Je me sens tellement submergé par le soutien et l’amour. C’est fou à quel point ma vie a déjà changé parce que j’étais un décrocheur. J’ai travaillé dans une usine. Je suis tellement excité de montrer aux gens qui je suis et ce que je peux faire, ce que tout le monde peut faire. «

Alors que la première de Oeil de faucon est imminent, il y a beaucoup d’autres séries passionnantes que les fans de Marvel attendent également. Disney + Day a apporté de grandes nouvelles pour certains d’entre eux, avec des premiers teasers pour d’autres titres comme Chevalier de la lune et Elle-Hulk. Le MCU continue de s’étendre sur grand écran avec de nombreux grands titres qui sortent dans les salles de cinéma, mais avec tant d’autres émissions en direction de Disney +, il y en a plus qu’assez pour que les fans en profitent également sur le petit écran.

Oeil de faucon sera présenté en première sur Disney + le 24 novembre avec ses deux premiers épisodes. La saison de six épisodes devrait se terminer le 22 décembre. Aucune date de sortie n’a été fixée pour Écho avec Disney notant seulement que le Oeil de faucon La série dérivée avec Alaqua Cox en tête est « à venir ».

