Gillian Anderson révèle sa seule condition pour un retour potentiel dans X-Files

Depuis sa première apparition en tant que Dana Scully dans Les fichiers X, Gillian Anderson a été un nom familier, et malgré une vaste carrière réussie en dehors de la série de science-fiction emblématique, c’est toujours le rôle dont presque tout le monde se souvient d’elle. Cela signifie que les fans avides espèrent également qu’il pourrait y avoir un autre retour de l’enquêteur des événements inexpliqués revenant avec son partenaire à l’écran David Duchovny en tant que Fox Mulder pour des sensations plus extraterrestres. Cependant, Anderson est passé de Les X-Files, et bien qu’elle n’ait pas complètement fermé la porte à la série, elle a clairement indiqué qu’il n’y aurait qu’une seule chose qui la ramènerait à nouveau dans le costume de Scully.

Depuis sa création en 1993, de nombreux spectacles ont imité Les fichiers X, mais à l’époque, Anderson a estimé que la série était fraîche et nouvelle, et le personnage de Dana Scully était « une femme que je n’avais jamais vue à la télévision et elle est unique ». Cependant, au cours de la série et de sa renaissance, Anderson a senti que les choses commençaient à suivre une voie qu’elle ne voulait pas vraiment, et cela signifie qu’elle n’envisagerait pas un retour à moins que de très gros changements ne soient apportés. . Elle a dit à Variety :

«Cela ressemble à une si vieille idée. Je l’ai fait, je l’ai fait pendant tant d’années, et ça s’est aussi terminé sur une note si malheureuse. Pour même commencer à avoir cette conversation [about another season] il faudrait qu’il y ait un tout nouvel ensemble d’écrivains et que le relais soit passé pour qu’il se sente comme si c’était nouveau et progressif. Alors oui, c’est vraiment du passé.

Le X-Files reste populaire maintenant, mais pourrait-il revenir un jour ?







Pour une émission sur les extraterrestres, les monstres et les conspirations, Les fichiers X avait une durée plus longue que de nombreuses émissions similaires, se terminant à l’origine en 2002 avec des épisodes qui ont finalement «dit la vérité» ou du moins une partie de celle-ci. Tout en engendrant également deux films cinématographiques, puis un renouveau de deux saisons qui a finalement semblé clore le dossier de l’émission en 2018, les dernières entrées ont réussi à attirer l’attention pour des raisons nostalgiques, mais n’ont pas vraiment décroché de coups de poing avec de nouveaux téléspectateurs comme depuis sa conception originale, il y a eu un flot d’émissions de genre similaires qui ont peut-être pris l’éclat des chaussures des agents du FBI.

Bien sûr, en 2018, lorsque Anderson a annoncé qu’elle ne reviendrait pas au-delà de la onzième saison, le créateur Chris Carter a déclaré qu’il ne pouvait pas voir la série revenir sans son implication, et Fox a déclaré qu’il n’y avait aucun plan pour les saisons suivantes. Cependant, c’était avant que Fox ne fusionne avec Disney, qui détient désormais l’IP. Avec Disney + toujours à la recherche de nouveau contenu, la question est maintenant de savoir s’ils tenteront de ramener Anderson et Duchovny pour un autre renouveau, ou pourraient-ils éventuellement chercher à prendre Les fichiers X dans une nouvelle direction avec un redémarrage ? La reconnaissance de la marque de la série est certainement toujours là, et alors que Disney continue de piller son histoire et celle de Fox pour des idées de renaissance, c’est celle qui pourrait bien être sur les cartes à un moment donné.









