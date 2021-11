Une star des Sopranos a reproché la façon dont ils ont éliminé son personnage

G-star Jeans Triple A Straight 35 Faded Tide

Le jean Triple A offre une nouvelle coupe intemporelle qui repose plus haut sur le corps avec une jambe droite régulière de la cuisse vers le bas. La façon dont nous recommandons de porter ce jean est une taille haute avec un t-shirt rentré. Cela dit, comme pour toute autre paire de jeans, n'hésitez pas à le porter et à le coiffer à votre guise.Caractéristiques:Coupe droite :Directement de haut en basPoches arrière carrées fond renforcéPoches avant à coins renforcés par rivetBraguette boutonnéeÉtiquette G Star en cuir de vache à l'arrière de la tailleChoisissez votre taille de jean habituelle pour un look taille haute ou une taille au dessus pour le porter plus bas sur vos hanches.Caractéristiques:Matériel:Kir sergé cassé :En février 2018, G Star a été la première marque au monde à commercialiser le tissu Cradle to Cradle Certified™ Gold Denim sous le nom de Kir denim Organic. Cette saison, G Star présente Kir cassé sergé organique. Une construction en sergé brisé 3x1 en 100% coton biologique qui offre une sensation de coton doux. Il est teint dans une teinte indigo à 8 trempes avec une légère dominante verte, dérivé du processus de teinture indigo le plus propre que nous avons formulé avec nos partenaires DyStar® et Artistic Milliners en 2017.Développé avec RFTPi Raw for the Planet Indigo, le procédé de teinture indigo le plus propre au monde, formulé en partenariat avec DyStar®, G Star et Artistic Milliners.Raw for the Planet Indigo utilise 15 % moins d'indigo, 70 % moins de produits chimiques, aucun sel et ne produit aucun sel par produit pendant le processus de réduction et de teinture.100% coton biologiqueLes fibres de coton biologique sont exemptes de pesticides toxiques et d'engrais chimiques. En choisissant le coton biologique, nous pouvons économiser jusqu'à 60% d'eau.Denim de poids moyen de 11,5 oz, construction en sergé cassé 3x1Cradle to Cradle Certification™ est la seule certification au monde conçue pour l'économie circulaire des produits et c'est la plus rigoureuse car elle nécessite des niveaux de transparence inégalés tout au long de la chaîne d'approvisionnement.Marée fanée :Teinte moyenne de denim indigo fini avec des décolorations douces et plus profondes. Un effet usé est ajouté aux hanches et à l'intérieur des genoux.Se soucier:30°C processus normalNe pas javelliserNe pas sécher en machineFer moyenne température 150°CTétrachlorure de nettoyage à sec, procédé normalSéchage en ligne à l'ombre