Même si votre smartphone est étanche, l’eau salée peut griller ses circuits.

Une caractéristique que l’on retrouve de plus en plus dans les terminaux haut de gamme de la grande majorité des constructeurs est résistance à l’eau et à la poussière et maintenant que l’été approche, vous avez sûrement pensé à emmener votre tout nouveau Samsung Galaxy S22 à la plage et même se baigner avec en utilisant une couverture appropriée pour le protéger.

C’est précisément pour cette raison que nous venons aujourd’hui expliquer pourquoi vous ne devriez pas utiliser votre téléphone à la plage, même s’il est étanche.

Certaines marques comme Samsung recommandent à leurs utilisateurs d’éloigner leurs terminaux de l’eau salée

Les smartphones certifiés IP67 ou IP68 peuvent survivre facilement à un plongeon dans une baignoire ou une piscinemais lorsque nous les immergeons dans l’eau salée, les choses changent, car celle-ci conduit mieux l’électricité que l’eau douce et, par conséquent, il y a une plus grande probabilité que les circuits de votre terminal soient grillés.

Pour cette raison, certains fabricants d’appareils mobiles tels que Samsung recommandent à leurs utilisateurs, via leur page d’assistance, de garder leurs téléphones mobiles à l’écart de l’eau salée et leur rappellent que leurs terminaux IP68 peuvent être immergés dans de l’eau douce. jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre et pendant 30 minutes maximum.

Quelles sont les différences entre un mobile IP67 et un mobile IP68 ?

Ainsi, dans le cas où vous voudriez immerger votre smartphone dans de l’eau salée, vous devez le protéger au maximum, car, bien que peut survivre à un petit plongeon dans la mersi de l’eau y pénètre, il deviendra très probablement un presse-papier coûteux.

Si vous décidez d’exposer votre terminal à l’eau de mer, Samsung nous conseille de ne pas le laisser sécher naturellement, car ce faisant, des composants tels que le microphone, le haut-parleur ou l’écouteur peuvent être bloqués par du sel ou du sable.

Pour cette raison, le fabricant coréen recommande effectuez les actions suivantes après que votre terminal est entré en contact avec de l’eau salée:

rincer immédiatement le terminal avec de l’eau propre.

le terminal avec de l’eau propre. séchez-le bien avec un chiffon propre et doux.

Cette application gratuite vous permet de savoir si votre téléphone est toujours étanche

Sur la base de tout ce qui a été dit jusqu’à présent, notre recommandation est que n’utilisez pas votre mobile sur la plage, même s’il est étanche, puisque le risque que vous assumez est trop élevé. Par conséquent, si vous souhaitez prendre des photos ou des vidéos en plongée, nous vous recommandons de vous procurer un bon appareil photo sous-marin avec Wi-Fi, puis de transférer tout le contenu directement sur votre mobile.

