Qui est Ellen Hollman, la protagoniste de Revenge sur Netflix

Ce film d’1h27 triomphe sur Netflix grâce à son intrigue bourrée d’action. Apprenez à connaître son protagoniste et écrivain en profondeur!

© IMDbEllen Hollman, vedette de Revenge.

En plongeant dans le catalogue de Netflix, il est évident que la plateforme de streaming cherche à promouvoir ses productions originales semaine après semaine. Les séries et les films développés exclusivement pour votre écran deviennent la grande attraction du service d’abonnement. Cependant, certains projets d’autres distributeurs parviennent également à aboutir, comme c’est le cas de Vengeance avec Ellen Holman.

Bien qu’il ait eu sa première en 2020, le film occupe la deuxième place du classement des plus vus dans le N rouge. C’est que, bien qu’il ne s’agisse pas d’un produit original, son intrigue captivante a incité les utilisateurs à l’essayer. à ce film de Stephen Durham. La proposition, qui couvre 1 heure et 27 minutesest l’un des plus réussis du genre action.

+ De quoi parle Revenge sur Netflix

Écrit par Mary Ann Barnes, David Dittlinger, Stephen Durham et Ellen Hollman elle-même, Vengeance Cela commence lorsque deux trafiquants de drogue assassinent un homme et laissent sa femme bloquée en la laissant pour morte. Cependant, elle a survécu et devient par conséquent un soldat qualifié qui entreprend une mission de vengeance.

+ Qui est Ellen Hollman, la protagoniste de Vengeance

Dans VengeanceEllen Hollman est chargée de se faire passer pour Boulanger du Brenner, un agent des forces spéciales. Et bien que ce rôle l’ait amenée à réussir sur Netflix, la vérité est que c’est un autre personnage qui l’a catapultée à la renommée internationale. Voici Saxa, le rôle qu’il a joué dans la série Spartacus : Vengeance et Spartacus guerre des damnés.

Dans sa vie personnelle, l’interprète a formé une famille avec l’acteur stephen dunlevyavec qui elle est mariée depuis 2016. Mais cela ne l’a pas empêchée de continuer à travailler devant les caméras, s’exhibant dans des projets comme Matrix Resurrections, Into the Badlands, Love and Monsters et NCIS : La Nouvelle-Orléans.

