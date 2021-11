The Witcher Saison 2 : La vidéo révèle un nouveau monstre de la série Netflix

The Witcher sera bientôt lancé sur Netflix 2e saison. Dans ce document, le sorceleur doit évidemment à nouveau faire face à des adversaires particulièrement méchants. Comme celui qui ressemble à un insecte Myriapode. Vous pouvez vous émerveiller devant le monstre effrayant dans un tout nouveau clip vidéo qui vous donne vraiment envie de voir la deuxième saison.

The Witcher sur Netflix : le nouveau monstre de la saison 2 révélé

Le sorceleur Saison 2 Bientôt : il ne faudra pas longtemps avant que la deuxième saison de la série « The Witcher » soit prête à être diffusée sur Netflix. La première saison est sortie fin 2019 et depuis lors, de nombreux fans attendent avec impatience la suite. Entre les deux, il y avait un anime, mais pas une suite avec Geralt, Yennefer et tout le reste.

Ici, vous pouvez revoir la bande-annonce :

Au 17 décembre 2021 est le temps. Netflix bat le tambour et la base de fans attend avec impatience le milieu du mois prochain. Mais il suffit d’être patient pendant encore trois semaines, et le moment est venu. Avant Noël! Pour adoucir le temps d’attente d’ici là et alimenter un peu plus l’attente, Netflix montre nouveaux clips vidéo de la saison 2.

Nouveau monstre : Myriapod ! Ici, Geralt von Rivia alias le sorceleur doit faire face à un spécimen de monstres particulièrement désagréable. Cela ne s’est certainement pas produit dans la première saison de la série et est accompagné du dicton : « De nouveaux monstres attendent. Êtes-vous prêt? Pouvons-nous présenter? Le Myriapode :

Après la saison est connu pour être avant la saison et cela est particulièrement vrai pour des succès comme The Witcher. Il est plus ou moins officiellement certain qu’après la deuxième il y aura aussi une troisième saison. Au moins on le sait déjà La saison 3 est en cours de préparation et le showrunner a déjà quelques Révéler les détails de l’histoire.

Comment aimez-vous le monstre? Vous attendez avec impatience la saison 2 de The Witcher ? Faites le nous savoir dans les commentaires.