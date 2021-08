Une photo pourrait confirmer le Spiderverse dans Spiderman : pas de chemin à la maison

Pendant des mois, diverses théories ont été avancées selon lesquelles le dernier film de Tom Holland dans Marvel, Spiderman : pas de chemin à la maison Il comportera également la participation d’Andrew Garfield et Tobey Maguire, générant ainsi le premier Spiderverse de la franchise. Les acteurs, qui ont joué le super arachnide avant que Holland ne quitte le MCU il y a des années, mais maintenant tout indique qu’ils seraient de retour.

Les fans de Spiderman se préparent déjà à les voir ensemble. Photo : (IMDB)



Cependant, à plus d’une reprise, les trois interprètes de Peter Parker ont été chargés de démentir un éventuel travail commun en Spiderman : pas de chemin à la maison. Cependant, malgré les nombreuses fois où il y avait un non catégorique à la fois des protagonistes et de la production, y compris Kevin Feige, les fans ne perdent pas l’illusion de les voir ensemble.

C’est pourquoi la récente photo de Kristen Dunst, qui jouait Mary Jane (le grand amour de Peter) dans le film dans lequel Maguire a joué, a une nouvelle fois éveillé les soupçons. C’est qu’en plus de Tobey et Andrew, il a également été dit que le premier MJ et le second, Emma Stone, qui s’appelait Gwen Stacy dans Spiderman feraient également partie de Spiderman : pas de chemin à la maison.

À tel point que le fait que Dunst ait été capturé dans les rues de Los Angeles avec Deborah Ann Woll (Karen dans Daredevil) a ravivé les rumeurs d’un possible Spiderverse. Bien que, à la déception de beaucoup, il faille préciser qu’en réalité, qui était avec Kristen ne l’était pas précisément Ann Woll.

Deborah Ann Woll a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’elle aux côtés de Kristen Dunst.



C’est la même actrice qui, via twitter, a assuré que ce n’est pas elle qui est sur les photographies, rompant ainsi avec le désir de nombreux adeptes de Spiderman que le Spiderverse soit confirmé. Et, cela indique qu’il faudra encore attendre le 17 décembre, date à laquelle le film sortira, pour que l’on sache s’il y aura effectivement le retour épique de Tobey Maguire et Andrew Garfield pour travailler avec. Tom Holland.