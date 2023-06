Le tournage de la préquelle d’Ocean’s Eleven est sur le point de commencer

Comme si les deux Margot Robbie et Ryan Gosling n’avait pas prévu d’aventure estivale assez importante à Barbieland, mais un autre grand nouveau projet est sur le point d’arriver. Cette fois, cependant, ils peuvent remplacer les rollers aux couleurs vives par des masques de voleur de haut niveau. Après ce qui semblait être une pause éternelle, selon un rapport de Collider, la production du film préquel à Ocean’s Eleven est maintenant sur le point de commencer officiellement fin juin, avec Robbie et Gosling prêts à jouer dans le dernier film de braquage.





La dite Océans la franchise cinématographique a fait ses premiers pas dans les cinémas en 2001 avec Ocean’s Eleven, réalisé par Steven Soderbergh et mettant en vedette certains des acteurs les plus recherchés à l’époque, dont Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney, Andy Garcia et Julia Roberts. Il a établi une tournure tout à fait unique et élégante sur le créneau des films de comédie de braquage et a connu un succès extraordinaire au box-office, engendrant inévitablement des suites, la dernière étant le film dirigé par une femme. Océan 8 qui est sorti en 2018 et mettait en vedette Sandra Bullock et Anne Hathaway. Après cela, des rumeurs ont commencé à circuler sur un autre épisode de la franchise, mais il n’y avait pas encore de scénario ou de casting pour cimenter l’accord.

Maintenant, cela a changé, cependant, car le tournage est sur le point de commencer sur le nouveau projet dans quelques semaines environ, selon la documentation officielle du site Web de la FTIA (Film & Television Industry Alliance). Bien que peu de détails soient disponibles, la France est répertoriée comme lieu de tournage actuel, et le bref résumé indique qu’il s’agira « d’un Ocean’s Eleven original qui se déroule en Europe dans les années 1960 ». Cela signifie qu’il se déroulera bien avant le tout premier film, et probablement avec une distribution complètement originale. Jusqu’à présent, les deux seules stars confirmées sont Margot Robbie et Ryan Gosling dans des rôles non divulgués. Aux commandes du film sera Jay Roach, qui a précédemment dirigé Robbie dans le drame satirique de 2019 Bombe. L’écriture du scénario est Carrie Solomon, tandis que les producteurs incluent Tom Ackerley, Michelle Graham, Josey McNamara, Olivia Milch et Gary Ross.





Quelle est la prochaine étape pour Gosling et Robbie

Margot Robbie est très occupée, même après avoir temporairement raccroché son maillet en tant que Harley Quinn. Ce mois-ci, elle apparaîtra dans Wes Anderson’s Ville d’astéroïdes dans un rôle encore non divulgué, et en tant que seule et unique Barbie aux côtés de Ken de Gosling dans l’adaptation cinématographique comique de Greta Gerwig de l’icône de la poupée de mode. James Gunn, qui a déjà travaillé avec Robbie sur La brigade suicide (2021), a laissé entendre qu’ils travailleront à nouveau ensemble sur de futurs projets. Reste à savoir si c’est comme Harley Quinn.

Pendant ce temps, Ryan Gosling a deux films à venir, dont son rôle de co-vedette dans Barbie le mois prochain, et le thriller d’action de David Leitch Le gars qui tombe à pic. Il est également apparu récemment face à Chris Evans dans le dernier long métrage des Russo Bros. L’homme gris. C’est un acteur qui aime s’occuper.