Twitter : comment savoir qui ne vous suit pas ou a cessé de vous suivre

Nous expliquons les méthodes disponibles pour découvrir si quelqu’un arrête de vous suivre sur Twitter. De plus, vous pouvez également savoir qui vous suivez et ils ne vous renvoient pas le « suivi ».

Suivez un utilisateur pour qu’il vous suive en retour et, de cette manière, gagner des abonnés est une stratégie souvent utilisée dans les réseaux sociaux. L’un d’eux est Twitteroù vous pouvez vous rendre fou si vous essayez de le comprendre manuellement quels utilisateurs ont cessé de vous suivre ou ne vous suivent tout simplement pas. Heureusement, il existe plusieurs outils qui se chargent de le découvrir pour vous.

Dans ce guide, nous expliquons différentes méthodes que pouvez-vous utiliser pour savoir qui ne vous suit pas sur Twitter ou qui a cessé de vous suivre Récemment. De cette manière, si son contenu ne vous intéresse pas ou que le « unfollow » vous a dérangé, vous pouvez cliquer sur le bouton « Unfollow » en toute sérénité. Vous êtes un peu bavard et vous voulez savoir quels utilisateurs ne vous suivent pas sur Twitter ? Rejoignez-nous.

Analyseur d’abonnés pour Twitter

Followers Analyzer for Twitter est une application gratuite pour les appareils Android qui vous montre des données très utiles sur votre compte Twitter. La chose la plus importante dans ce cas est que vous indique quels comptes vous ont désabonné, afin que vous puissiez ne plus les suivre. Chaque jour, cette application vous informera des comptes qui ne vous suivent pluscela vous évite donc d’avoir à le regarder vous-même dans la liste des abonnés.

De plus, cette application analyse la liste des utilisateurs suivis pour vous montrer lesquels sont ceux qui ne te suivent pas. En général, c’est une application très utile si vous souhaitez développer votre compte. Par exemple, il vous propose également un graphique sur l’évolution du compte dans les derniers jours. Il vous suffit de le télécharger via le lien suivant et de vous connecter avec vos identifiants Twitter.

PlayStore | Analyseur d’abonnés pour Twitter

Il ne me suit pas

Nomesigue est l’un des outils les plus utiles pour savoir qui ne vous suit pas sur Twitter -vous pouvez également l’utiliser avec Instagram-. Juste en donnant l’autorisation d’accès à votre compte, vous découvrirez ce qu’ils sont les utilisateurs qui ne vous suivent pas et ceux qui ne vous suivent plus Récemment. Aussi, vous pouvez ce qu’ils sont ces comptes avec lesquels vous vous suivez et programmez un message automatique pour les nouveaux abonnés.

Vous pouvez utiliser Nomesigue à la fois depuis son site officiel et télécharger l’application pour Android. Le point négatif c’est que Nomesigue est un outil de paiementbien que vous puissiez profiter un essai gratuit de 30 jours cela vous sera d’une grande valeur de connaître les données de votre compte sans avoir à payer en retour.

Accéder au site de Nomesigue

Qui m’a désabonné

Who Unfollowed Me est un autre des outils les plus utiles pour suivre qui vous a désabonné sur Twitter. Juste en donnant la permission d’accéder à votre compte sur le réseau social du petit oiseau, le site Web vous montrera une analyse très exhaustive. Si vous cliquez sur « Voir les désabonnés »l’outil vous dira qui sont les utilisateurs qui ont cessé de vous suivre puisque vous utilisez Who Unfollowed Me.

D’autre part, vous pouvez également entrer « Voir l’historique des désabonnements »qui vous dira qui ils sont comptes qui ne vous ont plus suivi au cours des 30 derniers jours. Avec ce site Web, vous pouvez également savoir combien de tweets vous avez publiés au total, depuis combien de temps vous êtes sur Twitter ou qui sont les nouveaux abonnés. Si vous payez pour le plan Pro, vous pouvez profiter d’encore plus de fonctionnalités.

Allez sur le site Web de Who Unfollowed Me

Depuis l’application Twitter elle-même

Enfin, un autre outil que vous pouvez utiliser est l’application Twitter elle-même. Si vous saisissez votre profil et accédez à l’onglet « Suivant », vous pouvez y voir quels utilisateurs ne vous suivent pas. Assez avec regardez l’étiquette « vous suit » qui apparaît à droite du nom d’utilisateur de chaque compte. Si vous allez dans « Following » et voyez qu’il y a des comptes qui n’ont pas l’étiquette « Follow you », cela vous dira que ce sont des utilisateurs que vous suivez, mais qu’ils ne vous ont pas donné « follow back » ou qu’ils l’avoir supprimé à un moment donné.

Cette méthode vous oblige à vérifier manuellement quels comptes ne vous suivent pas, il peut donc être un peu ennuyeux si votre liste de followers est longue. Dans ce cas, il vous suffit d’utiliser les applications et les sites Web que nous vous avons précédemment recommandés pour le découvrir.

