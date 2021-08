Comment Rihanna est-elle devenue milliardaire malgré son enfance dans la pauvreté et les abus

Dans un monde dominé par Jeff Bezos et Elon Musk, Rihanna est devenue le plus récent ajout improbable au club des milliardaires.

Selon Forbes, Rihanna a accumulé une valeur nette de 1,7 milliard de dollars, tirant l’essentiel de sa fortune de sa ligne lucrative Fenty Beauty.

Et bien que le monde n’ait probablement pas besoin d’un autre milliardaire, au moins nous disons que les dollars de Rihanna ont été durement gagnés.

En tant que femme de couleur née et élevée à la Barbade dans un ménage abusif, le parcours de Rihanna vers le statut de milliardaire est rempli de plus d’obstacles que la plupart.

Comment Rihanna est-elle devenue milliardaire ?

La fortune d’un milliard de dollars de Rihanna a commencé à se construire avec sa carrière musicale, mais sa marque de beauté et de soins de la peau, Fenty, lancée en 2017, a aggravé sa richesse et cimenté sa place de milliardaire.

Bien sûr, la véritable histoire de la façon dont Rihanna est devenue milliardaire a commencé avec des débuts modestes.

Rihanna a été élevée dans un foyer abusif.

Née et élevée à la Barbade, l’éducation de Rihanna n’a pas été facile.

Son père, Ronald Fenty, était un alcoolique et toxicomane qui maltraitait souvent sa mère, Monica Braithwaite.

La chanteuse, dont le nom complet est Robyn Rihanna Fenty, s’est déjà souvenue que son père l’avait frappée quand elle avait 7 ans, marchant sur lui en train de fumer du crack alors qu’elle n’avait que 9 ans, et l’avait vu frapper sa mère pendant des années.

« C’est douloureux de voir sa mère vivre certaines choses. J’ai beaucoup appris, vous savez », a-t-elle déclaré en 2013.

Rihanna n’est pas née riche.

Contrairement à de nombreux milliardaires nés dans la richesse, Rihanna est vraiment autodidacte.

À 16 ans, Rihanna restait à la maison pour s’occuper de son frère tandis que sa mère célibataire travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille qui s’était séparée de son père.

Si la leçon de cette expérience était de travailler dur pour votre dollar, Rihanna l’a bien appris. Avant d’avoir 17 ans, Rihanna avait été découverte par le producteur de musique Evan Rogers et signée par le label de musique Def Jam de Jay-Z, faisant d’elle une star.

Rihanna est une survivante d’abus.

En 2009, après avoir été agressée par son petit-ami de l’époque, Chris Brown, la couverture médiatique de Rihanna était moins liée à sa réussite professionnelle qu’à la dissection de tous les aspects de sa vie personnelle.

Le genre de blâme et de honte de la victime qui accompagne l’horrible agression est suffisant pour faire reculer n’importe quelle femme des projecteurs et Rihanna aurait été pardonnée si elle n’avait plus jamais fait de musique.

Se réinventant constamment en tant que musicienne, actrice, femme d’affaires, designer et plus, Rihanna a refusé de laisser les difficultés entraver son succès.

Les marques de Rihanna célèbrent la diversité.

La plus grande réussite de Rihanna est peut-être une entreprise d’un milliard de dollars fondée sur la diversité et l’inclusion.

Depuis son lancement en 2017, Fenty Beauty a toujours été à la hauteur de sa devise « La beauté pour tous » avec de vastes gammes de teintes et des formules sans cruauté.

Sa ligne de lingerie Savage X Fenty est modelée sur les podiums par des modèles trans, handicapés et de taille plus de tous les genres et races et ce depuis sa création, contrairement à d’autres homologues de lingerie d’un milliard de dollars.

Et son propre culte de la personnalité, une entreprise en soi, est celui d’une noirceur et d’une féminité sans vergogne qui défient tout ce à quoi on pense quand on imagine un milliardaire.

La richesse de Rihanna offre la possibilité que peut-être, juste peut-être, devenir milliardaire n’ait pas à être moralement en faillite.

Tout cela enveloppe l’espoir que Rihanna n’a pas seulement cassé les portes pour elle-même, mais les a laissées ouvertes derrière elle pour les autres.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.