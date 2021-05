Emma Stone confirme si elle sera dans Spiderman: pas de retour à la maison

Après une longue attente, enfin Emma Stone il est venu de manière hybride à Disney Plus et aux salles avec son nouveau film, Cruella. Dans ce long métrage, l’actrice donne vie au méchant des 101 Dalmatiens et montre à quoi ressemblait sa vie bien avant de devenir la voleuse diabolique et la créatrice de mode du classique joué par Glenn Close.







Cependant, la filmographie de Emma Stone va bien au-delà de cette récente première et, avant d’arriver à Disney avec Cruella, faisait également partie de l’univers cinématographique Marvel. Est-ce que, en 2012 et 2014, il avait une place dans le casting de L’incroyable homme-araignée, où il a donné la vie à Gwen Stacey, la petite amie de Peter Parker, qui a été exécutée par Andrew Garfield.

Mais maintenant, Garfield et Stone ont transmis la révélation à Tom Holland et Zendaya, donc, le prochain film Marvel, Spiderman: pas de retour à la maison ce sera, une fois de plus, avec les deux. Holland et sa co-star sont arrivés au MCU en 2015 et, avec cette nouvelle production, ils ont déjà été les grandes figures de Spiderman pour trois films.

Cependant, Spiderman: pas de retour à la maison Ce sera la dernière des aventures de Tom en tant que Peter Parker donc, à de nombreuses reprises, il a été spéculé que, pour donner une clôture selon ce qu’implique un film Marvel, il pourrait y avoir une araignée – voyez. Cela impliquerait de réunir à la fois Andrew Garfield et Tobey Maguire, qui a été le premier Spiderman, pour combattre des ennemis comme le Dr Octopus, qui reviendra dans la franchise après 17 ans avec le même acteur: Alfred Molina.

Bien que, tout comme Garfield et Maguire étaient liés à ce long métrage, il en était de même Emma Stone. La discussion sur l’actrice a commencé lorsque l’ancien Spider-Man a nié leur participation, mais après tant de rumeurs, c’est elle-même qui a décidé de sortir et d’en parler: «J’ai entendu ces rumeurs. Je ne sais pas si je suis censé dire quelque chose, mais je ne suis pas impliqué. Je ne sais pas à quoi tu es censé répondre en tant qu’ancien étudiant de l’univers« Il a déclaré à MTV News.

Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacey aux côtés d’Andrew Garfield. Photo: (IMDB)



À tel point que, une fois de plus, le verset de l’araignée est retombé. Le seul qui, pour le moment, n’a pas fait de commentaire à ce sujet était Tobey Maguire, mais comme Garfield, Holland était chargé de sceller ces spéculations en niant la participation de ses prédécesseurs bien avant le début du tournage.