Une nouvelle image de Hawkeye révèle le costume précis de Jeremy Renner dans la série Disney +

Un nouveau cliché des coulisses de la prochaine série Marvel Disney +, Oeil de faucon, a Clint Barton de Jeremy Renner dans de nouveaux ratés très précis dans les bandes dessinées. Alaqua Cox, qui fera ses débuts d’acteur et de Marvel Cinematic Universe en tant que Maya Lopez AKA, se tient aux côtés de Renner et porte un costume tout aussi précis. Écho.

🚨 Nouvelle foto dos bastidores de « Hawkeye » mostra o figurino da Echo e Gavião Arqueiro pic.twitter.com/B1LGoSYKoQ – Marvel News (@BRMarvelNews) 29 avril 2021

Dès le départ, il est évident que Oeil de faucon s’inspirera beaucoup de la série de bandes dessinées acclamées par la critique de Matt Fraction qui a commencé en 2012, et le look du nouveau costume en est toujours plus la preuve. S’appuyant beaucoup plus sur l’ensemble violet emblématique du personnage, le nouveau costume de super-héros de Renner semble avoir sauté de la page … mais avec des manches plus longues. Le point de vue de Fraction sur Clint Barton était également assez connu pour être battu plus souvent que n’importe quel humain normal, cette image du visage meurtri et ensanglanté de Renner confirmant apparemment cet aspect également.

La course de Fraction comprend également Clint Barton aux prises avec une perte auditive soudaine suite à une attaque du tueur à gages, Clown. Un élément majeur de la série de 22 numéros de Fraction, Oeil de faucon perd son audition après avoir été poignardé aux deux oreilles avec ses propres flèches, et une inspection minutieuse de plusieurs images de tournage récentes semble montrer Jeremy Renner porter ce qui ressemble à une petite aide auditive de l’oreille interne suggérant que Barton étant sourd fera partie intégrante de la série Disney +.

C’est sans aucun doute là que Maya Lopez AKA Echo entrera dans la mêlée. Lopez est un super-héros sourd qui peut parfaitement copier les mouvements d’une autre personne et sera d’une grande aide pour Barton lorsqu’il se retrouvera soudainement incapable d’entendre. Marvel a de grands projets pour Écho, qui devrait également faire l’objet de sa propre série dérivée après la sortie de Oeil de faucon.

En plus de ramener Renner dans le rôle de Clint Barton et de présenter au public à la fois Alaqua Cox et son personnage, Echo, Oeil de faucon apportera également Bourdon star Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop dans le bercail. Sur la base de ce que nous savons jusqu’à présent, il est fort probable que la relation centrale de la série soit entre Barton et Bishop, que, dans la bande dessinée, Barton prend sous son aile afin de transmettre le Oeil de faucon héritage. Tout comme Barton, elle est une archer et une artiste martiale hautement qualifiée, et a depuis combattu aux côtés des Avengers avec Cassie Lang, la fille de L’homme fourmi, les deux personnages endossant les rôles de super-héros de leurs prédécesseurs.

Le tournage s’est récemment terminé sur Marvel Oeil de faucon, avec la star Jeremy Renner révélant la nouvelle sur les réseaux sociaux, remerciant le casting, l’équipe et Marvel Studios tout en disant aux fans que c’était son dernier jour en tant que Hawkeye, du moins pour le moment. Oeil de faucon mettra également en vedette Vera Farmiga, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et Fra Fee dans le rôle de Kazi, mieux connu sous le nom de Kazimierz Kazimierczak AKA Clown. Oeil de faucon devrait être présenté en première fin 2021 dans le cadre de la phase quatre du MCU. Oeil de faucon n’est que l’un des nombreux spectacles Marvel prévus pour Disney +, qui comprend Loki, un animé Et qu’est-ce qui se passerait si…? séries, Iron Heart, Mme Marvel, et Chevalier de la lune avec Oscar Isaac. Cela nous vient grâce à Utilisateur de Twitter Marvel News.

