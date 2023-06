Fin expliquée de « False Profile »: quels secrets cachent Camila, Miguel, Pedro et les autres

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « Faux profil”, Série Netflix colombienne créé par Créé par Pablo Illanes, suit Camila Román (Carolina Miranda), une danseuse talentueuse de Las Vegas qui rencontre Fernando Castell (Rodolfo Salas), qu’elle considère comme l’amour de sa vie, sur une appli de rencontre, mais ça ne prend pas longtemps découvrir que leurs quatre mois de relation étaient un mensonge.

Lorsque Fernando revient à Carthagène en raison d’un prétendu accident impliquant sa sœur Camila, il décide de le poursuivre et de le surprendre. Cependant, elle est surprise lorsqu’elle découvre que le vrai nom de son petit ami est Miguel Estévez et qu’il a une femme, Ángela Ferrer, et deux enfants.

Déterminé à découvrir toute la vérité, le protagoniste de « Faux profil» décide de louer une maison dans le complexe résidentiel Ferrer et demander à David (Lincoln Palomeque), un sympathique chauffeur, de se faire passer pour son mari. Dans le processus, il est révélé que Miguel n’est pas le seul à avoir des secrets qui peuvent détruire une famille.

Miguel Estévez s’est fait passer pour Fernando Castell pour faire tomber Camila amoureuse dans la série « Faux Profil » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « FAKE PROFILE » ?

Bien que le plan de Camila soit de tourmenter et de démasquer l’homme qui l’a trompée, elle ne peut éviter de retomber dans son piège. Grâce aux caméras que Pedro Ferrer (Victor Mallarino), le père d’Ángela, a fait installer, Le fils aîné de Miguel découvre la trahison de son père et ne pouvant y faire face, il se fait du mal.

Ángela (Manuela González) découvre bientôt la tromperie de son mari, mais au lieu de l’affronter, elle préfère laisser Lucas continuer à espionner Camila. L’adolescent s’introduit même chez sa voisine et lui vole des affaires pour lui faire peur. Bien sûr, la danseuse rapporte l’incident, mais soupçonne son Vicente, un ex-petit ami obsédé par elle et sous le coup d’une ordonnance de ne pas faire.

Cette situation devient incontrôlable Lucas entre dans la maison de Camila, se débat avec elle, la bouscule et la laisse inconsciente. Bien que la strip-teaseuse survive et continue de penser que Vicente est responsable, Miguel Estévez découvre que c’était son fils, alors il commence à enquêter et découvre le véritable responsable.

Qui est derrière tout ça et pourquoi ?

L’homme derrière les caméras de surveillance et les principaux canulars est Pedro Ferrerqui après avoir découvert qu’elle a une tumeur à la tête et qu’il ne lui reste plus que quelques mois à vivre, décide de libérer ses enfants de leurs partenaires respectifs, car elle ne veut pas que son héritage se retrouve entre de mauvaises mains.

En découvrant la tromperie de Miguel, il a envoyé Tina, une femme en qui il avait entièrement confiance, engager Camila pour se rendre en Colombie et démasquer Estévez. Le protagoniste de « faux profilElle refuse de croire que leur relation était un mensonge, mais accepte l’offre parce qu’elle a besoin d’argent pour libérer sa mère, qui purge une peine pour le meurtre d’un homme violent.

De plus, Pedro a embauché Inti pour séparer son fils Adrián de son fiancé Cristóbal Balboa, directeur du complexe résidentiel Riviera Esmeralda. Chose que le jeune homme, qui est aussi l’amant d’Angela, réalise sans complications majeures.

Pedro Ferrer (Victor Mallarino) cherche à séparer ses enfants de leurs partenaires respectifs dans la série colombienne « False Profile » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU « FAUX PROFIL » ?

Comment réagit Angela lorsqu’elle découvre la vérité ?

Après avoir confirmé la trahison de son mari, Ángela décide de divorcer, ce qui rend son père heureux, qui la nomme son successeur. Cependant, la femme trompée commence à soupçonner son père et découvre bientôt qu’il est derrière l’incident avec les caméras de sécurité.

Aussi, après le meurtre de Vicente, qui avoue être venu à Carthagène pour veiller sur elle sur les ordres de Pedro Ferrer, Camila décide de dire à Ángela que son père est à l’origine de leur séparation. La femme perd le contrôle et tente de noyer l’amant de son mari. Le combat se termine avec elle avec une blessure à l’épaule et son rival apparemment mort.

désespéré, Ángela appelle Miguel et le supplie de se débarrasser du corps.. Plus tard, elle confronte son père, avoue son crime et lui crie que maintenant elle ne pourra plus se débarrasser de son mari parce qu’il l’a empêchée d’aller en prison. Cependant, lorsqu’Estévez tente de l’emmener devant les autorités pour la faire avouer, la fille de Pedro Ferrer provoque un accident de voiture, où Miguel meurt.

Camila et Miguel sont-ils vraiment morts ?

Camila n’est pas morte pendant son combat avec Ángela, elle est juste tombée inconsciente, alors Miguel l’a emmenée dans un endroit sûr. Cependant, Tina se présente et l’attache à mourir de faim. Avec l’aide de David, il parvient à s’échapper et à retrouver Miguel, qui a également survécu à l’explosion.

A la fin de la première saison de « Faux profil», Camila et Miguel affrontent Ángela, qui s’énerve et prend une arme pour se défendre. Pour la rassurer, son mari lui dit que Cristóbal est son demi-frère, puisqu’il est le fils de Walter Balboa et Carolina Barragánc’est donc la raison pour laquelle Pedro ne voulait pas qu’Andrían l’épouse.

Lorsque Pedro semble les affronter, Ángela tire plusieurs coups de feu, blessant gravement Angela et Miguel et tuant leur père. Après plusieurs rebondissements, Ángela finit en prison, Camila récupère et retourne à Las Vegas avec David, mais Miguel reste très proche..

Apparemment Camila est au courant de la présence de Miguel, sont-ils toujours amoureux ? Angela sortira-t-elle de prison ? Les Ferrer vont-ils chercher leur demi-frère ? Les protagonistes cachent-ils plus de secrets ?