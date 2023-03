Une maman reçoit un appel de l’école de sa fille pour lui dire qu’elle part avec un « homme étrange » tous les jours sans qu’elle le sache

C’est le pire cauchemar de tous les parents de recevoir un appel disant que quelque chose de terrible pourrait être arrivé à leur enfant.

C’était la réalité pour Shanta, qui dans une vidéo TikTok, a déclaré qu’elle avait reçu un appel urgent de l’école de sa fille au sujet de l’interaction de sa fille avec ce qu’ils supposaient être un parfait inconnu.

Cependant, lorsque Shanta a découvert la vérité, cela a fini par être plus comique que préoccupant.

L’école de la fille de Shanta lui a dit que son enfant partait avec un « homme étrange » tous les jours à son insu.

Dans la vidéo de Shanta, elle a expliqué qu’elle avait reçu un appel de l’école de sa fille qui l’avait immédiatement inquiétée.

Les administrateurs de l’école lui avaient dit que sa fille quittait régulièrement l’école à la fin de la journée avec un « homme étrange », qui n’était ni son père ni aucun autre membre masculin de la famille.

« Je tremblais, je veux dire, mon cœur battait juste à l’extérieur de ma poitrine », se souvient Shanta.

Shanta a poursuivi en disant qu’elle avait constamment dit à l’école de sa fille que si elle partait avec quelqu’un qui ne faisait pas partie de sa famille immédiate, ils devraient la contacter rapidement.

« Ils ont décrit cet homme, ils ont dit qu’il était grand, trapu, qu’il avait l’air de ne pas être en forme, qu’il avait les cheveux fragiles, qu’il avait une légère moustache », a-t-elle ajouté, notant que pendant tout l’incident, elle « trembleait » de craindre.

Elle a demandé à l’école de sa fille s’ils avaient des preuves de l’homme avec qui elle quittait l’école, et ils ont envoyé des images prises de sa fille et de l’étranger.

« Mon cœur a commencé à battre, j’ai commencé à gémir, j’ai été choqué. »

Cependant, en voyant les photos, Shanta a été surprise après avoir réalisé que l’homme étrange que l’école avait décrit n’était en fait qu’elle sans sa perruque.

« C’était moi sans ma perruque », a-t-elle déclaré. « C’était moi, vous tous. »

Les personnes dans les commentaires ont exprimé à quel point leur inquiétude pour la sécurité de sa fille s’est transformée en amusement de la façon dont tout cela s’est terminé.

« Vous devez porter plainte pour diffamation et l’avoir laissée partir avec quelqu’un qu’ils pensaient être un étranger », a plaisanté un utilisateur de TikTok.

Un autre a ajouté : « C’est pourquoi ils ne veulent pas que tu sois sur ton téléphone en conduisant… j’ai presque quitté la route parce que je pleurais [with laughter]. »

« C’est vraiment la meilleure vidéo sur cette application et personne ne peut me dire le contraire. Elle m’a fait investir dans l’histoire », a ajouté un troisième utilisateur.

Un quatrième utilisateur a fait remarquer : « J’étais prêt à envoyer une alerte Amber. »

« Oh non !!! C’est hilarant !!! Mais je me sens mal qu’ils t’aient décrit comme ça », a écrit un cinquième utilisateur.

Un utilisateur suivant de TikTok a déclaré: « J’étais prêt à monter dans ma voiture et à vous aider à retrouver votre bébé. Je pleure. »

