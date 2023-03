Quels sont les meilleurs séries et films de Pedro Pascal

L’un des acteurs les plus populaires aujourd’hui est sans aucun doute Pierre Pascalvedette de la série »Le dernier d’entre nousHBO’s » et la troisième saison de »Le Mandalorien » dans Disney+l’acteur chilien étant l’un des plus importants de l’industrie hollywoodienne actuelle.

Bien que son nom soit de plus en plus reconnu ces dernières années, Pascal a déjà eu un grand nombre de rôles dans des séries et des films, démontrant ses grandes qualités d’acteur dans tout personnage qui lui est proposé. En plus de s’occuper de Grogu et Ellie, Pedro Pascal a eu de grandes performances, alors nous vous laissons ici ses meilleurs films et séries.

Kingsman : le cercle d’or







Pascala est apparu dans un film de la franchise » Kingsman » intitulé » Le Cercle d’Or », où il a joué Jack Daniels, alias Agent Whiskey, un espion au passé sombre qui est amené à combattre le Cercle d’Or.

L’agent Whiskey fait équipe avec Eggsy et les deux établissent une bonne relation. Cependant, Pascal est assez talentueux pour jouer un personnage à deux visages, donc ce rôle permet vraiment à Pascal de briller à la fois de manière comique et dramatique.

Cela pourrait aussi vous intéresser : quel âge a Bella Ramsey et quels sont ses meilleurs films et séries

Wonder Woman 1984







Bien que »Wonder Woman 1984 » n’ait pas été entièrement bien accueillie par les téléspectateurs, l’un de ses points forts est sans aucun doute la performance de Pascal dans le rôle de Maxwell Lord, un homme d’affaires raté qui cherche à utiliser la pierre des rêves pour ressusciter son entreprise, étant le principal méchant. du film

Lord est un personnage avec beaucoup d’intelligence et de détermination, Pascal montrant son côté charmant mais intimidant, volant la vedette avec l’un des rares rôles dans lesquels il joue le méchant, mettant en évidence sa grande gamme d’acteurs.

Le poids insupportable du talent massif







Difficile d’imaginer que Pedro Pascal n’est pas un grand fan de Nicolas Cage dans la vraie vie, mais son personnage dans le film »Le poids insupportable d’un énorme talent » pousse son hobby un peu trop loin. Le film suit une version fictive de Cage endetté qui se lie d’amitié avec un superfan qui pourrait être impliqué dans des crimes graves.

C’est sans doute l’un des rôles les plus drôles de Pascal, car il développe une excellente chimie avec Cage et offre un excellent timing comique tout en jouant bien ce rôle méchant. Alors que la majeure partie de la carrière de Pascal jusqu’à présent a été définie par la télévision, ce film est la preuve qu’il peut réussir sur n’importe quel support.

Cela pourrait également vous intéresser: combien d’années se sont écoulées entre les deuxième et troisième saisons de The Mandalorian

Game of Thrones

Sans aucun doute l’un des rôles qui a dynamisé sa carrière. Pet Pascal est apparu dans »Game of Thrones » en 2014 avec le rôle d’Oberyn Martell. Bien qu’il ne soit pas un personnage principal et ait quelques apparitions dans divers épisodes, Pascal a pu montrer ses talents en jouant un personnage aussi colérique et violent, prenant le contrôle de chaque scène dans laquelle il se trouve.

Narcos

» Narcos » est une série Netflix qui suit l’ascension et la chute de Pablo Escobar, l’un des plus grands barons de la drogue de l’histoire. Ici, Pascal joue Javier Peña, un agent de la DEA qui cherche à tuer Escobar. Ce rôle a donné à Pascal le rôle principal, mettant en valeur les combats intenses entre les deux parties, la série étant un succès en partie grâce à la contribution de Pascal.