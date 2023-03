Netflix

Nous sommes dans le troisième mois de l’année et Netflix a des propositions plus intéressantes, mais il y en a une qui se démarque des autres.

Mars est arrivé pour le service de streaming Netflix et nous avons déjà la liste complète avec toutes ses sorties pour les semaines à venir, mais ici nous nous concentrerons sur le type de contenu préféré des abonnés : les séries télévisées. Encore une fois, nous avons un large éventail d’options, mais il existe un titre avec l’attente nécessaire pour s’imposer comme le plus attendu.

Si l’on parle d’émissions populaires, il ne fait aucun doute que la deuxième partie de la quatrième saison de toi Il se positionne comme l’un des plus remarquables, mais cette fois on le fera passer pour avoir fait son truc en février. D’autre part, d’Amérique latine, les regards sont également tournés vers les prochains épisodes de Le Royaumela série argentine qui reviendra après presque deux ans.

+La série Netflix la plus attendue de mars 2023

Après le passage réussi sur la plateforme de sa première saison, les fans attendent avec impatience le deuxième volet de Ombre et osen adaptant la superposition du livre Ombre et os et Six des corbeaux par Leigh Bardugo. Un long moment s’est écoulé depuis avril 2021, mais son public sur les réseaux sociaux ne cache pas son enthousiasme pour la suite de l’histoire sur 16 mars.

« Alina Starkov est en fuite. Rayon d’espoir pour certains et suspecte de trahison pour d’autres, la jeune femme est déterminée à mettre fin à l’Ombre et à empêcher la destruction de Ravka. Mais le général Kirigan est revenu pour terminer ce qu’il avait commencé. Commandant une nouvelle armée terrifiante de monstres sinistres et apparemment indestructibles et de terrifiantes recrues grises, Kirigan est plus dangereux que jamais. Pour lui tenir tête, Alina et Mal se tournent vers leurs puissants nouveaux alliés et se lancent dans un voyage à travers le continent à la recherche de deux légendaires des êtres capables d’augmenter les pouvoirs d’Alina »anticipe le synopsis de la saison 2.

Le casting principal sera composé de Jessie Mei Li, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Archie Renaux, Danielle Galligan, Sujaya Dasgupta, Calahan Skogman et Daisy Head. De plus, pour le deuxième volet, ils auront les ajouts de Jack Wolde, Patrick Gibson, Anna Leong Brophy et Lewis Tan. vous pouvez voir à nouveau Ombre et os à partir du 16 mars sur Netflix.

