Une leçon d’histoire des Noirs sur la nourriture de l’âme nourrit l’esprit des élèves du primaire par le ventre

Ce mois-ci, alors que les élèves du primaire prendront des bouchées de macaroni au fromage cuits au four, ils découvriront son histoire typiquement américaine – et le chef noir asservi qui l’a rendu possible.

«Cela s’appelait autrefois la tarte aux macaronis. Il a été créé par un chef renommé, un chef esclave », a déclaré Shalynn Brooks, membre du service FoodCorps et originaire de Fall River, Massachusetts, à 45secondes.fr.com.

Shalynn Brooks, membre du service FoodCorps. Avec l’aimable autorisation de Shalynn Brooks / FoodCorps

Elle fait référence à James Hemings, le chef asservi par Thomas Jefferson et le cerveau derrière de nombreux plats préférés de l’Amérique, y compris – mais sans s’y limiter – le macaroni au fromage. « Il n’était pas reconnu pour ça, c’était reconnu comme étant celui de Thomas Jefferson », dit-elle.

Pour le Mois de l’histoire des Noirs, Brooks a créé une leçon spéciale qui enseigne aux élèves du primaire les liens entre les Noirs et certains des aliments américains les plus emblématiques. Il a été signalé pour la première fois par le Standard-Times.

Brooks enseigne à un groupe d’étudiants dans le cadre d’une leçon du Mois de l’histoire des Noirs par FoodCorps and Grow Initiative. Avec l’aimable autorisation de Shalynn Brooks / FoodCorps

Maintenant dans sa deuxième année, le programme offre la leçon à 19 écoles élémentaires du système scolaire public de New Bedford dans le Massachusetts pour donner aux élèves un aperçu de la façon dont certains de leurs aliments préférés sont arrivés à leurs tables de déjeuner.

« Cette année, j’ai choisi des ignames confites, du pain de maïs, une cuisse de dinde frite avec un côté de barbecue (sauce) et du macaroni au fromage cuit au four », déclare Brooks, ajoutant que cette année, les étudiants peuvent également tester une version de chou vert adaptée à la cafétéria. légumes verts.

Repas étudiants de pain de maïs, de dinde frite, de maïs et de macaroni au fromage cuit au four. Avec l’aimable autorisation de Shalynn Brooks / FoodCorps

« La façon dont la cafétéria est configurée, ce n’est pas comme si nous pouvions le faire comme nous fabriquons du chou vert à la maison », dit Brooks, faisant référence au processus souvent de plusieurs heures impliqué dans la fabrication de l’aliment de base de l’âme. «Mais nous avons fait une adaptation, et ils peuvent essayer cela la semaine prochaine en plus de pouvoir prendre tout le repas. Ils en auront une meilleure compréhension.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2021, Brooks est devenue membre de FoodCorps, une organisation qui travaille aux côtés d’éducateurs et de responsables de la nutrition scolaire pour fournir aux enfants des repas, une éducation alimentaire et des expériences d’affirmation culturelle.

Brooks teste le chou vert dans le cadre d’une leçon du Mois de l’histoire des Noirs par FoodCorps and Grow Initiative. Avec l’aimable autorisation de Shalynn Brooks / FoodCorps

FoodCorps travaille en partenariat avec les écoles publiques de New Bedford et Grow Education, le programme de la ferme à l’école de l’Institut Marion. Grow soutient les éducateurs, les parents et les élèves grâce à une éducation alimentaire saine, et dans ce cadre, Brooks éduque les petits esprits à travers leur ventre.

« Le lien entre la nourriture et l’histoire des Noirs n’était tout simplement pas enseigné quand je grandissais dans les écoles », dit Brooks. « Ce que nous apprenons normalement à l’école est toujours important, mais j’ai toujours eu l’impression qu’il manquait quelque chose. »

Les étudiants travaillent sur une partie d’une leçon du Mois de l’histoire des Noirs par FoodCorps and Grow Initiative. Avec l’aimable autorisation de Shalynn Brooks / FoodCorps

La leçon commence par une histoire de Frederick Douglass, qui a échappé à l’esclavage dans le Maryland en 1838, arrivant d’abord à New York et s’installant plus tard dans le Massachusetts avec sa femme. « Frederick Douglass vivait ici à New Bedford », dit Brooks.

La leçon passe ensuite à d’autres icônes de l’histoire des Noirs – qui incluent des inventeurs ainsi que des acteurs du changement bien peu connus dans l’industrie agricole.

Un étudiant travaille sur une partie d’une leçon du Mois de l’histoire des Noirs par FoodCorps and Grow Initiative. Avec l’aimable autorisation de Shalynn Brooks / FoodCorps

En plus de Garrett Morgan, qui a inventé et breveté pour la première fois l’idée du feu de signalisation à trois positions, la leçon couvre des personnalités telles que Fannie Lou Hamer, une militante noire des droits civiques qui a lancé la Freedom Farm Cooperative, une organisation qui cherchait à rendre les Afro-Américains agriculteurs autosuffisants afin de réduire la pauvreté et les disparités économiques entre les races.

La leçon couvre également des personnages moins connus comme Henry Blair, qui était le deuxième homme noir de l’histoire américaine à détenir un brevet pour son planteur de maïs de 1834, ce qui a accéléré une tâche ardue dans l’industrie agricole à l’époque.

Un étudiant travaille sur une partie d’une leçon du Mois de l’histoire des Noirs par FoodCorps and Grow Initiative. Avec l’aimable autorisation de Shalynn Brooks / FoodCorps

Après la leçon, Brooks dit que les élèves peuvent choisir une chose qu’ils ont apprise ou qui les intéressait vraiment et la dessiner, ce qui, selon elle, relie vraiment les points pour eux. « Ensuite, ils écrivent la raison pour laquelle ils ont choisi cette chose ou cette personne, puis ils reçoivent le repas », dit-elle.

Brooks dit qu’en grandissant, elle en est venue à vouloir une compréhension plus profonde des aliments qui la relient à ses ancêtres. Ce genre d’éducation n’existait tout simplement pas dans son expérience à l’école primaire.

« Tout était très axé sur les épreuves et les tribulations de la communauté noire et toutes ces choses que nous avions accomplies grâce à cela », dit Brooks à propos de la façon dont l’histoire des Noirs a été enseignée dans les écoles, ce qui, selon de nombreux éducateurs et parents, présente des lacunes. . « J’ai l’impression qu’il manquait une partie : la célébration, l’appréciation et une profonde compréhension de tout cela. Grâce à la nourriture, c’est ainsi que je pensais établir une bonne connexion.

Brooks enseigne à un étudiant dans le cadre d’une leçon d’histoire des Noirs par FoodCorps and Grow Initiative. Avec l’aimable autorisation de Shalynn Brooks / FoodCorps

Brooks dit que le fait d’être biraciale et de grandir plus près du côté noir de sa famille a influencé son lien avec la cuisine afro-américaine. « Chaque instant que nous avons partagé, il y avait de la nourriture entre nous », dit-elle.

Quant à ce que les enfants pensent de la leçon, Brooks dit qu’ils sont heureux d’avoir un aperçu de l’histoire avec leur déjeuner.

« L’année dernière, ils étaient ravis et demandaient des secondes », dit-elle, ajoutant que certains des articles, comme les ignames et le pain de maïs, ont été ajoutés à la rotation des cafétérias de manière permanente après tant de commentaires positifs.

Pour Brooks, voir les étudiants apprécier les aliments qui lui sont les plus chers a été encourageant alors qu’elle réfléchit sur son propre passé.

« Quand j’étais plus jeune, j’étais un peu déconnecté. J’ai été placé en famille d’accueil, et quand j’ai été placé en famille d’accueil, j’ai été déconnecté de ma famille, de la culture et de tout », explique Brooks.

« Quand j’ai grandi, j’avais l’habitude d’aller chez mon frère, et pendant les célébrations, il faisait du chou vert, du macaroni au four, des côtes levées au barbecue et des choses comme ça, et cela m’a rappelé à quel point j’étais vraiment déconnecté pendant un petit moment », Brooks dit. « C’était vraiment important pour moi de travailler sur ce projet, de nourrir ma jeunesse. »