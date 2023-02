Fast X se terminera sur un Cliffhanger, Fast XI devrait avoir une portée « gigantesque »

La sortie d’action à venir X rapide se terminera par un « gros » cliffhanger, selon le réalisateur Louis Leterrier. S’adressant à Empire Magazine, le cinéaste a averti le public que le dixième épisode nous laisserait tous anxieux pour la finale de la franchise, Rapide et furieux 11. Et, connaissant le monde ridicule de Rapide et furieuxce cliffhanger pourrait être littéral…





« Celui-ci est grand. Vous savez, je ne veux pas le survendre, mais ce que nous prévoyons pour le prochain est tout simplement gigantesque, en termes d’action, de portée et d’émotion. Vous ressentirez toutes les sensations. Les larmes vont rouleau. »

En plus de taquiner la portée des dixième et onzième sorties, Letterier confirme apparemment qu’il reviendra effectivement au réalisateur Rapide 11 après être intervenu à la toute dernière minute pour prendre le relais X rapide suite à une brouille entre le réalisateur Justin Lin et la star Vin Diesel.

La fin de la route commence dans X rapidele dixième film de la Rapide furieux Saga, qui lancera le dernier chapitre de l’une des franchises mondiales les plus célèbres et les plus populaires du cinéma. La suite voit Dom et sa famille affronter l’adversaire le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté. Une menace terrifiante émergeant des ombres du passé, alimentée par la vengeance du sang et déterminée à briser cette famille et à détruire tout – et tout le monde – que Dom aime pour toujours. En 2011 Fast Five, Dom et son équipage ont éliminé le chef de file de la drogue brésilien Hernan Reyes et ont décapité son empire sur un pont à Rio de Janeiro. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que le fils de Reyes, Dante, a été témoin de tout cela et a passé les 12 dernières années à élaborer un plan pour faire payer le prix ultime à Dom.





Fast & Furious 10 & 11 concluront la franchise extrêmement populaire

Nous savons depuis un certain temps que les deux X rapide et XI rapide mettra fin à la franchise principale. Bien que ce soit la première fois que nous entendions qu’il y aura un cliffhanger majeur pour couronner le tout X rapide. Le réalisateur original Justin Lin, qui a quitté la direction de la suite après un assortiment de drames dans les coulisses, a révélé en septembre 2021 que Rapide et furieux 11 sera la fin du chemin.

« L’idée que le dernier chapitre soit deux films est correcte. Je dois dire que je suis tellement content – parce que je pense que lorsque je suis entré pour la première fois dans cette franchise, une suite n’était pas donnée. Vous deviez la mériter, vous savez ? ” Lin a dit à propos de la conclusion des choses. « Et donc être assis ici à vous parler et dire, ‘Oh ouais, il va y avoir deux films de plus !’ Je suis comme, ‘Wow.’ Cela signifie beaucoup. Donc, chaque jour, quand je me réveille, j’essaie de reconfigurer et de m’assurer que tout ce dont nous parlons en termes de processus donnera le meilleur résultat. Mais je pense qu’avoir un chapitre dans deux films est correct . C’est là que je suis assis aujourd’hui. »

X rapide met en vedette une grande distribution d’ensemble contenant à la fois des visages anciens et nouveaux, dont Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, John Cena, Jason Statham, Alan Ritchson, Daniela Melchior, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson et Rita Moreno.

X rapide est prévu pour être publié le 19 mai 2023 par Universal Pictures.