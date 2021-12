Outlander 6 : la photo de Sam Heughan et Sophie Skelton qui montre pourquoi Jamie et Brianna Fraser sont les meilleurs

Le Doughtlander tant détesté se termine. Après plusieurs mois de travail, Starz a déjà une date de première pour la sixième saison de l’étranger. Ce sera le 6 mars prochain quand Sam Heughan et Caitriona Balfe se sont une fois de plus mises à la place de Jamie et Claire Fraser entrant dans les nouvelles aventures de leurs personnages. Bien sûr, ils ne seront pas les seuls à revenir.

La bande-annonce, sortie il y a quelques mois à peine, montre que la sixième saison de l’étranger ramènera également à Sophie squelette, l’interprète de Brianna. Cette jeune femme, fille de Jamie et Claire, a voyagé dans le temps pour rencontrer sa mère et rencontrer son père biologique et a fini par tomber amoureuse de cette vie de famille. C’est pourquoi, désormais, son rôle est de la plus haute importance dans la série.

À tel point que, dans ce qui vient de la sixième édition, de Starz ils n’ont pas hésité à promouvoir ce qui viendra avec une photo d’elle accompagnée de Sam Heughan. « Elle sera toujours sa petite fille», dit la description de la carte postale qui a choqué tout le monde. C’est que, là-dedans, on peut voir la ressemblance des acteurs au point que, vraiment, ils pourraient passer pour père et fille.

Les deux rousses et avec la même expression se caractérisent par leurs personnages prouvant, une fois de plus, qu’ils sont sans aucun doute les meilleurs Jamie et Brianna Fraser que la fiction puisse avoir. Il faut se rappeler, pour ceux qui ont une mauvaise mémoire, que la relation entre ces deux personnages n’a pas commencé à être la meilleure à cause d’un fort ressentiment qu’elle avait, mais petit à petit ils se sont rencontrés et leur lien s’est effondré.

En fait, dans la partie suivante de l’étranger, tout indique que Sam Heughan Oui Sophie squelette Ils pousseront plus loin la relation de leurs personnages puisqu’ils doivent faire face à une crise familiale et seul l’amour peut les sauver. Sans aucun doute, les nouveaux chapitres sont livrés avec tout pour rendre fous à nouveau les vrais fans de l’histoire écrite par Diana Gabaldón.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pourrez vous inscrire pour être au courant de toutes les nouveautés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂