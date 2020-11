Google permettra désormais aux utilisateurs de désactiver l’utilisation des données pour les fonctionnalités intelligentes dans Gmail, Meet, Chat

Tendance FP18 nov.2020 17:02:58 IST

Google ajoute maintenant une nouvelle option qui permettra aux utilisateurs de désactiver l’utilisation des données, ce qui permet à Google d’offrir des fonctionnalités intelligentes et des expériences de personnalisation. Maalika Manoharan, chef de produit Google, s’est rendue sur son blog pour informer les utilisateurs du nouveau développement. Selon le article de blog, dans les semaines à venir, Google lance une nouvelle façon de lui donner le contrôle de ses données et de l’expérience Google, « avec un nouveau paramètre pour les fonctionnalités intelligentes et la personnalisation dans Gmail ».

Le billet de blog a également déclaré que les utilisateurs verront bientôt un nouveau paramètre pour contrôler si leurs données dans Gmail, Meet et Chat peuvent être utilisées pour leur offrir des fonctionnalités «intelligentes» avec d’autres produits Google.

Bien que la possibilité d’activer des fonctionnalités telles que la boîte de réception à onglets, la composition intelligente et la réponse intelligente dans Gmail ne soit pas nouvelle, ce qui est nouveau est un choix plus clair sur le traitement des données qui les rend possibles. Google dans son blog a mentionné que le nouveau paramètre est conçu pour réduire le travail de compréhension et de gestion de ce processus.

Selon Google, ils continueront à faire évoluer les contrôles de leurs produits pour s’aligner sur les tendances changeantes, car les fonctionnalités intelligentes s’appuient sur les données de chacun pour gagner du temps et offrir une expérience plus utile.

Google a ajouté que si l’on décide de ne pas utiliser les fonctionnalités intelligentes et la personnalisation, il pourra toujours utiliser Gmail et d’autres produits. S’ils décident plus tard que les fonctionnalités sont réellement utiles et souhaitent les activer, ils peuvent le faire dans les paramètres de Gmail.

via GIPHY

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂