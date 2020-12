L’Inde met en orbite un nouveau satellite de communication CMS-01

L’Inde a lancé avec succès un satellite de communication en orbite jeudi 17 décembre pour fournir des services à travers le continent du pays et certaines régions insulaires, le Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) annoncé.

Le satellite, appelé CMS-01, a décollé d’une fusée Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) -C50 à 5 h 11 HNE (10 h 41 GMT ou 15 h 41 heure locale) depuis le centre spatial Satish Dhawan (sur l’île de Sriharikota). . Il a atteint son orbite temporaire prévue environ 20 minutes après le lancement, Des responsables de l’ISRO ont déclaré dans un communiqué . CMS-01 était le seul passager à bord de la fusée.

Un véhicule de lancement de satellite polaire de l’Organisation indienne de recherche spatiale lance le satellite de communication CMS-01 en orbite depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, en Inde, le 17 décembre 2020. (Crédit d’image: ISRO)

D’autres manœuvres sont à venir dans les prochains jours pour élever légèrement l’orbite du satellite et le déplacer dans sa position correcte en orbite géosynchrone, de sorte qu’il soit au-dessus de l’Inde. Une fois que le satellite sera prêt, il assurera les communications en bande C pour le continent indien et les îles Andaman-Nicobar et Lakshadweep pendant au moins sept ans.

CMS-01 remplacera et améliorera les services de GSAT-12, qui a été lancé le 11 juillet 2011 avec une durée de vie prévue de huit ans, selon IBTimes India .

L’Inde a connu une année de lancement calme en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, qui a introduit des problèmes de distanciation physique et des pénuries d’approvisionnement chez les fabricants du monde entier. L’Inde a envoyé sa première série de satellites en 11 mois en novembre , avec la mission de mettre en orbite 10 nouveaux satellites en toute sécurité.

La pandémie a également bloqué le programme de vols spatiaux humains de l’Inde, la première mission avec équipage de Gaganyaan devant désormais voler au plus tôt en 2022, après un lancement prévu en décembre 2021, selon The Times of India . Avant même l’émergence de la pandémie, Gaganyaan était déjà sous pression budgétaire, ne recevant que 30% des fonds espérés par le programme, selon les rapports de mars .

Début 2021, l’Inde prévoit de lancer le satellite Geo Imaging GISAT-1 (retardé à partir de mars) et PSLV-C51, qui enverra trois satellites privés dans l’espace – dont un d’une startup appelée Pixxel India, selon SpaceNews . Le satellite, nommé Anand, fera partie d’un groupe de satellites d’observation de la Terre.

Le lancement de mercredi était le 52e vol du PSLV et le 22e dans la configuration de la fusée qui comprend six moteurs à sangle, a déclaré l’ISRO.

