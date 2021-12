Ce serait la raison pour laquelle Amybeth McNulty ne pourrait pas apparaître dans le renouvellement d’Anne avec un E

Sorti en 2017, Anne avec un E est devenu un phénomène mondial. Peu de séries d’époque suscitent ce type d’intérêt général, mais cette création de Radio-Canada est une réussite totale. De plus, l’accord du réseau de télévision avec Netflix a fait connaître le strip dans le monde entier où il a conquis le cœur de milliers de fans. Avec trois éditions courtes et mettant en vedette Amybeth McNulty Il a été l’un des plus acclamés par le public en raison de son intrigue passionnante et controversée.

Anne avec un E englobe des sujets tels que le féminisme, l’intimidation, la discrimination et l’égalité des sexes, tous ensemble dans les années 1890. Et, à son jeune âge, Amybeth McNulty Elle a su interpréter le protagoniste de telle manière qu’elle a traversé l’écran en faisant en sorte que tous les spectateurs se connectent à ses drames. Cependant, tout ce qui commence se termine et cette série s’est terminée de la manière la plus inattendue.

En effet, le 25 novembre 2019, la SRC et Netflix ne sont pas parvenus à une entente et ont décidé de l’annuler. Et, depuis, les fans se battent pour le retour de la fiction car ils n’arrêtent pas de récolter des signatures et de faire du nom de la bande dessinée une tendance sur les réseaux sociaux. De plus, il y a quelques jours, alors que l’anniversaire de l’annulation était célébré, les rumeurs d’un retour ont commencé.

Apparemment, la plateforme de streaming se battrait pour obtenir les droits commerciaux et pouvoir renouveler la saison. Bien sûr, le souhait des fans est que si la série revient, elle le sera aussi Amybeth McNulty en tant que protagoniste. Cependant, ce serait toujours en cours puisque l’actrice, en ce moment, a d’autres projets en tête. En fait, l’un d’eux est lié à Netflix.

En juin dernier, ils se sont rencontrés grâce aux frères Duffer, producteurs et scénaristes de Des choses étranges, que McNulty rejoindra dans la saison quatre. Incarnant Vickie, une fille brillante et persuasive qui rejoindra le groupe de nerds en attirant l’attention d’un des protagonistes, l’interprète change totalement de rôle. Mettez de côté le drame et les émotions pour rejoindre la montée d’adrénaline et la science-fiction.

On ignore encore quelle est la date de sortie de la nouvelle édition de Des choses étranges, mais il a déjà été confirmé que ce sera l’année prochaine. Bien qu’ils aient également déjà assuré que le tournage était terminé, la vérité est que maintenant Amybeth McNulty devrait se concentrer sur ce projet qui a tant enthousiasmé ses fans. Cependant, il convient de noter qu’il a dit plus d’une fois qu’il aimerait faire partie de Anne avec un E.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂