Ignacio López Tarso : l’acteur de Macario, membre de la Hollywood Academy, est décédé

L’acteur mexicain Ignacio López Tarso est décédé à l’âge de 98 ans.

©IMDBIgnacio López Tarso a participé à plus de 100 projets cinématographiques et télévisuels, selon IMDB

Le célèbre et bien-aimé acteur mexicain, Ignacio López Tarso (15 janvier 1925 – 11 mars 2023), décédé à l’âge de 98 ans après avoir été hospitalisé la semaine dernière.

L’acteur est connu pour son rôle de Macaire, film de 1960adapté du livre b.traven et que joué avec Pina Pellicer, Enrique Lucero, mario alberto rodríguez, José Galvez et edward fajardo.

López Tarso faisait partie du groupe d’acteurs de l’ère du film d’or mexicain et depuis 2016, il est membre de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Parmi ses récompenses, Il a remporté deux Golden Gate Awards, un Gold Ariel et le National Award for Arts and Sciences..

López Tarso a été catalogué par le gouvernement du Mexique et le ministère de l’Éducation publique, en 2015, comme l’acteur le plus important du XXe siècle pour la cinématographie mexicaine.

+ De quoi est mort Ignacio López Tarso ?

Selon les informations partagées par sa famille, L’acteur est décédé à Mexico après avoir passé une semaine hospitalisé en raison d’une pneumonie et d’une occlusion intestinaleconditions qui auraient conduit à sa mort.

L’acteur Il souffrait d’insuffisance rénale, cardiaque et pulmonaire, pour laquelle il a été signalé qu’il était semi-inconscient au cours de ses dernières heures de vie.. Selon son fils, Juan Ignacio, l’acteur a été admis à l’hôpital le 6 mars à Mexico.

+ Quelles séries et quels films Ignacio López Tarso a-t-il réalisés

L’acteur, originaire de Mexico, Il avait plus de 107 crédits en tant qu’acteur, selon la page IMDB parmi lesquels se détachent ses rôles dans la bande Macaire et Identité priseainsi que dans la série Voisins et Ici sur la terreparmi de nombreux autres projets.

López Tarso a également participé à des projets comme Cent ans avec Juan Rulfo, Comme dit le proverbe, Aime avec piège, la grande roue et Celui qui ne pouvait pas aimer. L’acteur mexicain n’a pas encore sorti deux projets : Sangsue suren pré-production et Gloria Trevi: ils sont moiqui selon IMDB est en production.

Parmi les films les plus reconnus de l’acteur, outre Macaireils se rencontrent L’homme de papier et Pedro Paramo. Bien qu’au-delà des séries et des films, Ignacio López Tarso Il était connu pour les pièces de théâtre auxquelles il participaitcomme Roi Œdipe, Macbeth, othello, Le Roi Lear, salut poupée et Œdipe à Colone.

