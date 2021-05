Anime aime votre éternité que vous devez regarder

Avec cette émission toujours diffusée, les fans doivent attendre chaque semaine la sortie d’un seul épisode. Pas de soucis maintenant !! Nous sommes de retour avec notre blog sur l’anime comme To Your Eternity. L’histoire de Fumetsu no Anata e est tout au sujet d’une entité immortelle mystique sans sentiments ni identité qui a été envoyée sur Terre. Il peut cependant prendre la forme de ceux qui l’entourent qui ont une forte impulsion. Cela semble être une sphère au début. Puis il prend la forme d’un rocher. Il hérite de la mousse lorsque la température baisse et que la neige tombe dessus. Lorsqu’un loup solitaire blessé passe et se couche pour mourir, il prend la forme de l’animal. Il reprend finalement conscience et commence à traverser la toundra stérile jusqu’à ce qu’il rencontre un enfant. Sans plus tarder, jetons un coup d’œil à l’anime similaire à Fumetsu no Anata e.

Le pays imaginaire promis

Emma, ​​une orpheline de 11 ans, vit à Grace Field House, un orphelinat autonome où elle et 37 autres orphelins sont hébergés. Ils ont une vie idyllique, avec beaucoup de nourriture, des lits confortables, des vêtements propres, des jeux et l’affection d’Isabella. Leur scolarité est considérée comme un élément essentiel de leur croissance, et Emma, ​​avec ses deux meilleurs amis Norman et Ray, réussit toujours bien aux examens réguliers. Sauf pour s’aventurer au-delà du

mur d’enceinte ou porte qui sépare la maison du monde extérieur, les orphelins ont une liberté totale. Conny est «adoptée» un jour, mais Emma et Norman l’accompagnent avec sa poupée en peluche préférée. Ils découvrent Conny mort à la porte et apprennent la vérité sur leur vie dans cet orphelinat idyllique: ils ont été élevés comme nourriture démoniaque.

Anohana: la fleur que nous avons vue ce jour-là

Après la mort d'un de leurs amis proches, Meiko «Menma» Honma, dans un incident à Chichibu, Saitama, un groupe de six amis d'enfance de sixième année s'est effondré. Jinta Yadomi, la chef du groupe, s'est retirée de la société, ne poursuit pas ses études secondaires et réside en recluse cinq ans après l'accident. Par une chaude journée d'été, le fantôme d'une Menma plus âgée apparaît à côté de lui et demande qu'un souhait soit exaucé, affirmant qu'elle ne pourra pas entrer dans l'au-delà tant qu'il ne sera pas exaucé. Puisqu'il croit qu'il a des hallucinations, il essaie juste de l'aider au minimum au début. C'est encore un autre anime comme To Your Eternity que nous avons inclus dans notre liste.

Kimi no na wa (votre nom)

Mitsuha Miyamizu est un lycéen d’Itomori, une petite ville près de Hida. Elle veut être un garçon de Tokyo dans sa prochaine vie parce qu’elle s’ennuie avec l’endroit. Elle commence à échanger des corps avec Taki Tachibana, un lycéen de Tokyo, de manière irrégulière, devant se réveiller comme l’autre personne et vivre sa vie quotidienne et ses interactions sociales. Ces événements sont initialement mal interprétés comme des visions vives, mais les deux apprennent progressivement qu’ils peuvent se connecter en laissant des messages sur papier, tablettes et même sur la peau de l’autre.

Steins; Porte

Steins; Gate est une adaptation cinématographique du roman visuel du même nom. Il a lieu en 2010 à Akihabara, Tokyo, et couvre Rintaro Okabe, un «savant fou» autoproclamé qui gère le «Future Gadget Laboratory» avec ses pairs Mayuri Shiina et Itaru «Daru» Hashida dans un appartement. Okabe remarque le cadavre de Kurisu Makise, un scientifique en neurosciences tout en tenant un symposium sur le voyage dans le temps; il envoie un message téléphonique à Daru à ce sujet, seulement pour apprendre que Kurisu est vivant et aussi que le texte est arrivé avant qu’il ne l’envoie.

Violet Evergarden

L’intrigue tourne autour des Auto Memory Dolls (Jid Shuki Ningy), qui était auparavant employée par un scientifique nommé Dr Orland pour aider son épouse aveugle Mollie à écrire ses romans, mais qui ont ensuite été embauchées par certaines personnes qui avaient besoin de leurs services. Actuellement, le terme fait référence à l’écriture pour les autres. L’intrigue explore Violet Evergarden alors qu’elle tente de se réintégrer dans la société après la bataille, ainsi que sa quête du sens de sa vie depuis qu’elle n’est plus un soldat, pour comprendre les derniers mots du major Gilbert: « Je t’aime. » C’est un autre anime déprimant et triste comme To Your Eternity et je suis presque sûr que vous l’aimerez tous.