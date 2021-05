Ces scientifiques japonais viennent de battre le record du trou le plus profond foré dans l’océan: 8023 mètres

Au large des côtes du Japon, dans l’océan Pacifique, un navire de recherche japonais a battu un record particulier. Le 14 mai, le navire Kaimei a établi le record de la trou océanique le plus profond foré par l’homme. Rien de plus et rien de moins que 8 023 mètres pour des raisons scientifiques.





En réalité, deux records ont été établis scientifiques à bord du navire Kaimei. Le premier d’entre eux concerne le trou océanique le plus profond comme indiqué, le second est une conséquence du premier: l’échantillon le plus grand et le plus profond qui a été extrait.

Pour accomplir de tels exploits, le navire était équipé d’un foret à piston allongé géant de 40 mètres de long et 12 mètres de large. La foreuse a plongé dans l’eau et, lorsqu’elle a atteint le fond marin, a commencé le forage. Deux heures et quarante minutes plus tard la foreuse avait atteint une profondeur de 8023 mètres avec une vitesse de 1,1 mètre par seconde.

Le record précédent correspond à Glomar Challenger, qui a foré 7 034 mètres il y a environ cinq décennies dans la fosse des Mariannes dans l’océan Pacifique. Ce nouveau forage établit ainsi un nouveau record qui surpasse le précédent avec environ un kilomètre de profondeur.

Explorer l’intérieur de la Terre

Qu’est-ce que l’exercice a fait quand il a atteint son maximum? Prélevez des échantillons, échantillons d’environ 37 mètres de long. Cela a établi le deuxième record scientifique pour «l’échantillon le plus profond du niveau sous-marin». L’échantillon a été prélevé à 8 060 mètres de profondeur sous le niveau de la mer.

Pourquoi tout ça? Au-delà de l’établissement de nouveaux records, le forage a été fait à des fins scientifiques. Les échantillons obtenus seront désormais analysés par des chercheurs et des géologues pour mieux comprendre la croûte terrestre.

Plus précisément, des échantillons ont été obtenus d’ici à comprendre l’origine et les causes d’un énorme tremblement de terre qui s’est produit dans la région il y a des années. C’est le tremblement de terre de Tōhoku, qui avait une magnitude de 9,1 et a provoqué le tsunami qui a fini par provoquer la catastrophe nucléaire de Fukushima.

Revenant au sujet des trous, ce n’est pas vraiment l’homme le plus profond. Une telle désignation correspond au forage de Kola Superdeep de Russie. Fabriqué par l’Union soviétique, ce trou sur la péninsule de Kola a atteint 12200 mètres de profondeur en 1970.

Via | Ingénierie intéressante