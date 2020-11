Une émission télévisée Star Wars dirigée par des femmes Un thriller d’arts martiaux se déroule-t-il dans une chronologie alternative?

Nouvelles informations sur Leslye Headland’s Série télévisée Star Wars centrée sur les femmes pour Disney + a été révélé. Il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles sur la série depuis qu’elle a été officiellement annoncée en mai de cette année, bien que Lucasfilm soit resté très occupé avec Le mandalorien saison 2, le Rogue One Prequel série, le Obi Wan Kenobi série, et une rumeur Boba Fett série, qui entrerait en production la semaine prochaine.

Il a déjà été signalé que Poupée russe La série Star Wars de la co-créatrice Leslye Headland sera centrée sur les personnages féminins. On pense maintenant que la prochaine série Disney + est un thriller d’action axé sur les femmes avec des éléments d’arts martiaux et se déroule dans une chronologie alternative de l’habituel Guerres des étoiles univers. « Cette série est censée être distincte du spin-off supposé de Le mandalorien avec le personnage de Cara Dune de Gina Carano. On ne sait pas si la série susmentionnée avec Dune comme personnage central a reçu le feu vert de Lucasfilm pour le moment.

Leslye Headland a récemment parlé de rejoindre l’univers de Star Wars et a reconnu l’impact du fait d’être une femme gay derrière l’une des plus grandes franchises de l’histoire. Elle a dit: « C’est choquant d’entendre cela pour moi. Bien que je sache que c’est vrai, car nous sommes si peu nombreux à être autorisés à s’asseoir à la table, pour ainsi dire, et beaucoup, beaucoup d’autres qui ne le sont toujours pas. » Headland a poursuivi en disant: « C’est un honneur dans le sens où je me sens incroyablement reconnaissant et chanceux. Je dirais aussi que … Je pense que Fran serait d’accord avec cela, que beaucoup de ces affaires sont de la chance. est. »

Il y a beaucoup de chance dans le partenariat avec quelque chose d’aussi grand que Guerres des étoiles, mais Lucasfilm a le sens du talent et ils ont été attirés par le travail de Leslye Headland sur Poupée russe. On peut en dire autant de tous les administrateurs qui ont eu la chance de travailler sur Le mandalorien, qui ont tous mis leur propre empreinte sur un épisode tout en projetant l’histoire encore plus loin dans une collaboration ferme avec les autres réalisateurs. Il sera intéressant de voir ce que Headland apporte à la table avec son prochain Guerres des étoiles Série Disney +.

Il sera également intéressant de voir jusqu’où Lucasfilm et Disney prévoient de prendre le Guerres des étoiles franchise sur le petit écran. L’ancien PDG de Disney, Bob Iger, a répété à plusieurs reprises que l’avenir de la franchise était sur Disney +. Le succès de Le mandalorien a pris tout le monde au dépourvu et de nombreux fans hardcore considèrent que c’est la meilleure chose que Lucasfilm ait faite avec la franchise depuis la trilogie originale. Cela étant dit, il y aura beaucoup de pression sur tous les spectacles à venir pour correspondre à la qualité de Le mandalorien. Deadline a été le premier à rendre compte des nouveaux détails de Leslye Headland’s Guerres des étoiles séries.

