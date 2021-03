Une candidate de planète brûlante repérée autour de la célèbre star Vega

Des astronomes ont repéré une possible planète brûlante en orbite Vega , l’une des étoiles les plus brillantes et les plus célèbres du ciel.

Le candidat planète alien , qui doit encore être confirmée par des observations ou des analyses de suivi, est à peu près de la taille de Neptune et se trouve très près de Vega. Il ne faut que 2,5 jours terrestres à la prétendue planète pour faire une seule orbite autour de son soleil.

Grâce à cette proximité, la température de surface de la planète candidate est probablement d’environ 5390 degrés Fahrenheit (2976 degrés Celsius), ont calculé les chercheurs. Cela en ferait la deuxième planète la plus chaude connue, si elle existe effectivement. (Le plus chaud, KELT-9b, est un énorme 7800 degrés Fahrenheit, ou 4300 degrés C.)

Vega se trouve à seulement 25 années-lumière de la Terre et se trouve relativement haut dans le ciel nordique, donc des études de suivi de ce système planétaire potentiel sont une réelle possibilité. Les scientifiques chercheront à confirmer le monde de la taille de Neptune et à la recherche d’autres planètes possibles autour de la célèbre étoile, qui se trouve dans la constellation de la Lyra.

«C’est un système massif, bien plus grand que notre propre système solaire», Spencer Hurt, l’auteur principal d’une nouvelle étude annonçant la planète candidate Vega, dit dans un communiqué .

« Il pourrait y avoir d’autres planètes dans tout ce système », a ajouté Hurt, un étudiant de premier cycle en astronomie à l’Université du Colorado, à Boulder. « C’est juste une question de savoir si nous pouvons les détecter. »

Les membres de l’équipe ont repéré la planète candidate après avoir examiné environ 10 ans de données collectées par l’observatoire Fred Lawrence Whipple en Arizona. Ils ont vu une légère oscillation dans le mouvement de l’étoile, suggérant qu’une planète en orbite tirait dessus par gravité.

Les astronomes chassent les planètes autour de Vega depuis de nombreuses années. En 2013, les astronomes ont annoncé des preuves de une énorme ceinture d’astéroïdes encerclant l’étoile et a exprimé l’espoir que la découverte pourrait éventuellement ouvrir la voie à la détection de planètes. L’équipe de découverte a ajouté, cependant, que la confirmation des planètes pourrait devoir attendre après le lancement du puissant télescope spatial James Webb de la NASA, qui est lancement prévu en octobre .

Cela dit, Vega est si brillante que les télescopes professionnels peuvent voir l’étoile dans le ciel même lorsqu’il fait jour, ce qui permet des observations flexibles. Hurt a déclaré que ses collègues et lui espéraient trouver des émissions lumineuses directes de la planète candidate dans des études futures, pour confirmer son existence.

Les planètes végétaliennes et les extraterrestres sont un aliment de base de la science-fiction à travers les âges, allant de la série « Foundation » d’Isaac Asimov (qui a débuté en 1951) à l’épisode « Star Trek: The Original Series » « The Cage » (créé en 1965 et diffusé pour la première fois en 1988) aux films ou émissions de télévision « Spaceballs » (1987), « Contact » (1997) et « Babylon 5 » (1993-98), entre autres.

L’attrait de Vega pour la science et la science-fiction est en grande partie dû à sa proximité avec la Terre. Vingt-cinq années-lumière est une petite balade en termes cosmiques, étant donné que notre galaxie de la Voie lactée est à elle seule environ 100 000 années-lumière à travers . Vous pouvez facilement repérer l’étoile à l’œil nu , et il monte haut dans le ciel pendant les mois d’été de l’hémisphère nord dans le cadre de l’astérisme du Triangle d’été.

La nouvelle étude était publié le 2 mars dans The Astrophysical Journal .

