Dans le TikTok viral des trois verres de McDonald’s, il y a un truc: le voici révélé

Sur les réseaux sociaux, canulars et fausses nouvelles se propagent à la vitesse d’un clic. TIC Tac ne fait pas exception, en effet: la plate-forme de partage de vidéos chinoise est célèbre pour la viralité avec laquelle les contenus hébergés sont affichés, et dans le chaudron, il peut arriver que des informations non vérifiées et réelles se retrouvent Légendes métropolitaines. C’est le cas d’une vidéo qui n’est en fait plus très récente, mais qui se rediffuse au sein de l’application ces jours-ci: dans le clip le protagoniste tente de convaincre les téléspectateurs qu’il a démasqué une tromperie perpétrée par la chaîne de restauration rapide McDonald’s, coupable à son avis d’utiliser verres de taille sensiblement égale pour les trois tailles de ses boissons gazeuses. La vidéo a passé le un million et demi de vues, avec des commentaires d’utilisateurs partagés entre ceux qui croient en l’existence d’un complot contre les consommateurs et ceux qui tentent de démasquer la tromperie.

Le clip viral

Le clip est fait d’une manière si simple qu’il est presque convaincant: le protagoniste verse le contenu d’une petite boisson achetée dans le restaurant de restauration rapide dans un conteneur de taille moyenne, montrant que le contenu atteint remplir même le plus grand verre à ras bord. L’opération est répétée à nouveau en versant le contenu du verre moyen dans le grand récipient, avec le même résultat. La conclusion qui est tirée est que la chaîne induire les consommateurs en erreur leur donner un petit verre dans des verres qui semblent plus grands mais qui ne le sont pas.

Un vieux truc

Parmi les utilisateurs qui croient ce que vous voyez dans la vidéo, il y a aussi ceux qui ont compris comment les choses se passent réellement. La raison pour laquelle de plus grands verres se remplissent à ras bord est que ils ont été partiellement remplis avant le début du tournage: la quantité de boisson qui y est versée s’ajoute simplement à celle déjà présente. Pour aider l’auteur de la vidéo, c’est l’angle de prise de vue, qui ne permet pas de voir le bas des trois verres.

L’astuce n’est pas nouvelle non plus: de telles vidéos circulent en ligne plus ou moins de l’existence de plateformes de partage vidéo, et ils illustrent parfaitement à quel point il peut être simple de manipuler l’information pour qu’elle soit toujours plausible aux yeux du spectateur. D’une part, en fait, la logique suggère que les trois verres représentés ne peuvent pas être de taille identique; d’un autre côté – comme beaucoup de ceux qui ont reconnu la thèse du complot l’ont commenté – les images ne mentent pas. Ou alors il semble.