Le redémarrage de Faces of Death se produit au légendaire avec une touche du 21e siècle

Comme prévu il y a longtemps, Visages de la mort est en cours de redémarrage pour le 21e siècle chez Legendary Entertainment. Le studio aurait juste récupéré les droits du faux documentaire qui a été initialement publié en 1978 et est devenu un succès culte à l’époque, engendrant plusieurs suites dans les années suivantes. Parce que de nombreux magasins de location de vidéos ont refusé de diffuser le film, il a souvent été diffusé sur des VHS bootleg tout au long des années 80 et 90.

Pour le redémarrage de Legendary, Isa Mazzei et Daniel Goldhaber, l’équipe derrière 2018 Came, écrira et réalisera respectivement le nouveau film. Susan Montford et Don Murphy de Angry Films produisent, et Cory Kaplan coproduira avec Rick Benattar de BT Productions, producteur exécutif. John Burrud, qui a produit l’original Visages de la mort films, est également à bord pour travailler sur le redémarrage.

Selon THR, l’intrigue du nouveau film « tourne autour d’une femme modératrice d’un site Web de type YouTube, dont le travail consiste à éliminer les contenus offensants et violents et qui se remet elle-même d’un traumatisme grave, qui tombe sur un groupe qui recrée les meurtres du film original. Mais dans l’histoire préparée pour l’ère numérique et l’ère de la désinformation en ligne, la question qui se pose est de savoir si les meurtres sont réels ou faux? «

Sorti en 1978, le premier Visages de la mort a été écrit et réalisé par John Alan Schwartz, bien qu’il ait utilisé les pseudonymes «Conan LeCilaire» et «Alan Black» dans le générique. Présenté comme un documentaire, le film présente le pathologiste Francis B.Gross (Michael Carr) en tant qu’animateur, présentant au spectateur des morts horribles capturées sur bande – d’un parachutiste atterrissant dans une fosse aux crocodiles à un détenu condamné qui se fait frire dans la chaise électrique. Sa nature granuleuse et à petit budget a seulement aidé les images à se sentir plus réalistes, ce qui a amené beaucoup à croire Visages de la mort était un véritable film de tabac à priser.

En réalité, la plupart des images ont été tournées spécifiquement pour le film avec les acteurs et l’équipe de production. Parce que c’était des années avant que tout le monde ait Google à portée de main, il n’était pas facile de prouver ou de réfuter l’authenticité des images, et sa sortie a généré des vagues de contrecoup à travers le monde. De nombreux endroits ont carrément interdit le film, faisant de la sortie VHS un article très recherché par les collectionneurs de films pendant de nombreuses années.

La controverse crée de l’argent, donc c’était naturel pour Visages de la mort pour continuer comme une série. Schwartz est retourné au travail sur trois autres suites, chacune présentant de nouvelles scènes de mort décrites comme de véritables images de morts réels filmées. Visages de la mort V et Visages de la mort VI serait publié dans les années suivantes, composé de séquences tirées des tranches précédentes. La série a également engendré des films copieurs, tels que le film de 1993 Traces de mort, bien que celui-ci contienne en fait beaucoup plus d’images réelles de morts réels.

Un autre redémarrage de Texas Chainsaw Massacre est également en préparation chez Legendary du côté de l’horreur. Pour Visages de la mort, le studio veut se pencher davantage sur l’horreur psychologique que sur la fanfare typique des films de slasher. Aucune date de sortie n’a été fixée pour le redémarrage pour le moment. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

