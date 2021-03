News of the World Featurette revisite les villes poussiéreuses de l’ouest de Tom Hanks Epic [Exclusive]

Avec Tom Hanks, Nouvelles du monde suit un vétéran de la guerre civile qui accepte de livrer une fille, emmenée par le peuple Kiowa il y a des années, à sa tante et à son oncle, contre son gré. Ils parcourent des centaines de kilomètres et font face à de graves dangers alors qu’ils recherchent un endroit où l’un ou l’autre peut se sentir chez eux.

Pour célébrer Nouvelles du monde Sur les plateformes de streaming numérique cette semaine ainsi que sur 4k UHD et Blu-ray le 23 mars, nous avons un aperçu exclusif d’une featurette des coulisses des extras du prochain disque. Ce clip présente Elizabeth Keenan (décorateur de décors) David Crank (concepteur de production) Hilton Clay Peres (directeur de l’emplacement) Gail Mutrux pga (producteur) Gregory Goodman pga (producteur) Tom Hanks « Captain Kidd ») et montre comment Paul a réalisé sa vision de faire ressembler le film à un documentaire en utilisant des jeux de couleurs monochromes. Chaque ville a une sensation différente; description des villes.

Embarquez pour une aventure d’une portée épique et d’une ampleur considérable à travers le terrain impitoyable de l’Ouest en Nouvelles du monde, disponible pour la première fois sur Digital le 9 mars 2021 et 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 23 mars 2021 chez Universal Pictures Home Entertainment. Basé sur le roman à succès de la finaliste du National Book Award Paulette Jiles et du lauréat d’un Oscar, Tom Hanks, Nouvelles du monde est un morceau de cinéma occidental classique et authentique qui réunit Hanks avec le réalisateur primé aux BAFTA et nominé aux Oscars, Paul Greengrass pour la première fois depuis sa nomination aux Oscars. Capitaine Phillips.

Nominé pour deux Golden Globe Awards et deux Screen Actors Guild Awards, le film acclamé par la critique et Rotten Tomatoes « Certified Fresh » est disponible pour la première fois avec un contenu bonus exclusif, y compris des scènes supprimées, des commentaires avec le co-scénariste / réalisateur Paul L’herbe verte (Capitaine Phillips, Bourne Franchise), un aperçu de la relation entre le vétéran du cinéma Tom Hanks et la nouvelle venue aux Golden Globes Helena Zengel et bien plus encore.

Cinq ans après la guerre civile, le capitaine Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) se déplace de ville en ville en tant que conteur non romanesque, partageant les nouvelles des quatre coins du globe. Dans les plaines du Texas, il croise la route d’une fillette de 10 ans (Helena Zengel – Systems Crasher, Die Tochter) recueillie par les Kiowa et élevée comme l’une des leurs. Kidd accepte de livrer l’enfant là où la loi dit qu’elle appartient. Alors qu’ils parcourent des centaines de kilomètres dans la nature sauvage impitoyable, les deux font face à d’énormes défis des forces humaines et naturelles alors qu’ils recherchent un endroit où ils peuvent se sentir chez eux dans un film extraordinairement émouvant.

Nouvelles du monde Bonus sur 4K, Blu-ray, DVD et numérique:

SCÈNES SUPPRIMÉES

PARTENAIRES: TOM HANKS & HELENA ZENGEL – Soyez témoin de la relation de travail réussie (et très amusante) entre le vétéran du cinéma Tom Hanks et la nouvelle venue Helena Zengel.

ACTION WESTERN – Explorez la création des scènes les plus excitantes et les plus stimulantes de NEWS OF THE WORLD.

PAUL GREENGRASS FAIT DES NOUVELLES DU MONDE – Un regard sur la façon dont le réalisateur Paul Greengrass a réuni la meilleure équipe de réalisateurs pour réaliser l’ambition de toute une vie de faire un western.

LE KIOWA – Les cinéastes expliquent pourquoi la représentation authentique du Kiowa était si importante pour eux.

COMMENTAIRE DE FONCTIONNALITÉ AVEC LE CO-RÉALISATEUR / RÉALISATEUR PAUL GREENGRASS

Sujets: Nouvelles du monde