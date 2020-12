Un zoo sur smartphone: Google ajoute 50 nouveaux animaux en réalité augmentée directement dans le moteur de recherche

L’ajout d’animaux et d’autres créatures en 3D et en réalité augmentée devient l’une des obsessions de Google cette année. Depuis l’ajout des premiers animaux en mars 2020, petit à petit a ajouté de plus en plus de sujets pouvant être consultés directement depuis l’application Google sur la plupart des smartphones. Aujourd’hui, ajoutez 50 animaux supplémentaires.





Selon a annoncé l’entreprise elle-même, jusqu’à 50 nouveaux animaux sont d’ores et déjà disponibles directement dans le moteur de recherche grâce au réel augmenté. Lorsque vous recherchez l’un de ces animaux l’un des premiers résultats de recherche est un résultat spécial qui affiche l’animal en trois dimensions. Il peut être déplacé, vu sous n’importe quel angle, redimensionné ou grandeur nature, entre autres.

Dans Android Police, ils collectent une liste complète des animaux que Google a ajoutés cette fois. Démarquez-vous parmi eux multitude de races de chiens, certains chats comme le Maine Coon ou la forêt norvégienne et d’autres aussi particuliers que l’hippopotame ou le zèbre.

Hip (po), hip (po), hourra! 🦛 Il y a 50 nouveaux animaux AR à découvrir sur la recherche. Recherchez votre animal préféré sur votre application mobile Google, appuyez sur « Afficher en 3D » pour le voir dans votre espace et n’oubliez pas de partager vos meilleures créations avec # Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z – Google (@Google) 11 décembre 2020

Lors de leur ouverture en réalité augmentée les animaux effectuent des mouvements typiques de leur espèce au lieu de rester complètement immobile. Cela nous permet de mieux comprendre comment ils sont et leur comportement, leur donnant plus de vie qu’une simple image ou une sculpture en trois dimensions. Certains ont même des accessoires ou des objets avec lesquels jouer et interagir.

Les étapes pour voir des animaux en 3D sur mobile

Voir les animaux en trois dimensions et en réalité augmentée c’est très simple. La seule grande exigence est que le smartphone à partir duquel nous les visualisons soit compatible avec ARCore, la technologie de réalité augmentée de Google. Ensuite, suivez simplement le tutoriel étape par étape. Les principaux points sont:

Ouvrez le navigateur dans l’appli Google. Trouvez l’animal que nous voulons voir. Cliquez sur «Afficher en 3D». Déplacez le téléphone pour localiser les environs. Appuyez sur et réajustez la taille de l’animal.

Terminé, cela devrait suffire à voir l’un de ces 50 nouveaux animaux ajoutés par Google. Aussi tout ce qui précède, insectes, dinosaures, objets préhistoriques et spatiaux et plus encore.