Chris Evans a réalisé un film oublié

Après quoi Chris Evans J’avais passé tant d’années à me faire passer pour Captain America dans la franchise Marvel, imaginer quelqu’un d’autre dans son costume bleu était techniquement impossible. Cependant, c’est arrivé et c’était en Le faucon et le soldat de l’hiver où le MCU a décidé de parier sur John Walker ou, sur Falcon lui-même, de s’habiller en sentinelle de la liberté.

Même comme ça, Chris Evans Il ne sera jamais oublié en tant que vrai Steve Rogers même si son séjour dans le MCU est déjà terminé. Était en Avengers: fin de partie (2019) où Cap a décidé de revenir à son époque pour vivre ses dernières années avec son véritable amour, Peggy Carter, qui est toujours restée au cœur du super soldat malgré le fait qu’ils étaient séparés par le temps et l’espace.

Chris Evans a cessé d’être Captain America dans Avengers: fin de partie. Photo: (IMDB)



Et, apparemment, l’acteur était ravi des histoires d’amour au point qu’il a commencé à en écrire une lui-même. C’est que, peut-être que les adeptes d’Evans ne s’en souviennent pas, mais en 2015, il a réalisé un drame romantique appelé Avant de partir (Avant de partir), un film dans lequel il a également joué le rôle de Nick Vaughan.

Qu’est-ce qu’avant de commencer?

Ce début de réalisateur de Chris Evans raconte l’histoire d’une jeune femme nommée Brooke (Alice Eve), mariée à un homme de Boston et qu’elle souhaite accueillir chez lui avant qu’il ne rentre du travail. Cependant, elle se trouve à New York, une ville où elle manque non seulement le dernier train pour rentrer chez elle, mais aussi où ses effets personnels sont volés et où elle est à la dérive.







Mais, cette nuit-là pour oublier, Brooke rencontre également Nick Vaughan (Chris Evans), un musicien qui vient à New York pour voir l’amour de sa vie et pour participer à une audition importante. Cependant, lorsque leurs chemins se croisent, une grande amitié naît entre eux qui, petit à petit, grandit et devient autre chose.