Archenemy Review: Un petit film de super-héros sale qui fait de gros trous dans le genre

Ennemi juré est le petit trou dans le restaurant mural des films de super-héros. Le genre de joint servant de la nourriture délicieusement grasse qui satisfait un certain type de faim de fin de soirée. C’est une aventure de bande dessinée qui ne ressemble à aucune sortie récente du genre, réalisée à la baisse. Il a une esthétique d’art et d’essai associée à une toile follement imaginative. Et cela en fait une course folle qui vous fera deviner du début à la fin les véritables origines de son héros principal, un extraterrestre nommé Max Fist, se faisant passer pour un nomade de rue, joué par Joe Mangienello.

Au lieu des effets spéciaux de la croûte de fromage et des scènes d’action époustouflantes généralement accrochées à la plupart des films Marvel et DC, Ennemi juré nous offre un roman graphique vivant sur fond de monde réel drapé dans un décor post-apocalyptique habituellement réservé aux films nihilistes des années 80 sur le futur. Bien qu’il vacille sur un air de grain post-moderne savoureux qui semble intemporel dans la nature. Est-ce le passé? Est-ce l’avenir? Est-ce ici et maintenant? C’est tout cela et devrait résister à l’épreuve du temps en tant que bizarrerie de culte. Et pour le moment, il peut être vu dans la maison pour laquelle il a été conçu, le cinéma Drive-In. Comme c’est l’un des rares endroits où vous pourrez voir ce pittoresque retour de science-fiction sur grand écran lors de son ouverture à travers le pays ce week-end. Il est également disponible sur PVOD.

Plus que tout autre film existant, Ennemi juré jette vraiment un peu Prière des Rollerboys vibes, et je veux dire cela de la meilleure façon possible. Pour les amateurs d’un certain type de cinéma, l’opus de Corey Haim sur le roller en ligne dans la post-apocalypse gratte un certain type de démangeaison, et cette esthétique se ressent ici, entre ces murs. C’est le compagnon parfait de la meilleure façon possible.

L’histoire est unique, avec son objectif principal capable de se semer dans l’une des franchises de bandes dessinées canonisées actuellement existantes. Sauf qu’il réside ici, sous le pont, dans cette sale cabane d’action palpitante et de mystère qui tord avec un certain type de tissu nerveux, débordant de la puissance de l’art abstrait. C’est une course amusante qui mérite une place sur l’étagère à côté de grands joueurs de balle dans le jeu comme Spider-Man et Superman. C’est l’enchilada maison qui a un goût bien meilleur que tout ce que vous obtiendrez du menu du fast-food local de type Taco Bell, le cineplex local, qui est actuellement fermé pour le moment dans la plupart des régions des États-Unis.

L’histoire suit Max Fist, joué avec une perfection crasseuse par Joe Manganiello. Est-il un extraterrestre? Ou un sans-abri fou? Max prétend être un héros d’une autre dimension. Dans l’animation de style roman graphique fou, nous le regardons tomber à travers le temps et l’espace vers la Terre, où il n’a aucun pouvoir. Traîner dans des bars de plongée sales, personne ne croit à ses histoires, à l’exception d’un adolescent local nommé Hamster. Ensemble, ces deux hommes descendent dans la rue pour éliminer le syndicat local de la drogue et son chef du crime vicieux connu sous le nom de The Manager.

Glenn Howerton, de Il fait toujours beau à Philadelphie la renommée, est presque méconnaissable au début, jouant le méchant principal The Manager avec un zing de pur mal qui donne au runtime clairsemé une énergie de type éclair. Il est égalé à l’écran par Paul Scheer, jouant l’un de ses laquais, dans un camée rapide qui vole toute la vedette.

Le film a été réalisé par Adam Egypt Mortimer, dont le style unique et le flair de l’inhabituel apportent vraiment quelque chose de nouveau au monde des films de bandes dessinées. Il est connu pour son culte préféré Daniel n’est pas réel, et il continue sa séquence ici, avec une explosion d’action chaude qui frappe comme une éruption cutanée. C’est l’un des films de super-héros les plus cool de l’année, et dans une année manquant de nouveaux films en général, cela boit comme un divertissement cool et rafraîchissant qui nous fait oublier la folie du monde qui nous entoure.

Sujets: Archenemy

