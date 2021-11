Un youtuber a recréé The Squid Game dans la vraie vie avec un prix de 456 mille dollars

Avec le succès retentissant qu’il a Le jeu du calmar, qui est devenue la production la plus regardée de l’histoire de Netflix, j’espère que cela deviendrait un véritable défi. Le principal obstacle était la complexité des décors créés pour le spectacle de Hwang Dong-hyuk. Le second, évidemment, la fatalité de la défaite qui a mis fin à la vie de chaque participant qui n’a pas avancé dans les défis.

maintenant lui youtubeur Monsieur la bête était chargé de faire de la réalité Le jeu du calmar et reconstruit tous les ensembles à l’échelle. Ainsi, il a organisé un jeu dans lequel 456 participants sont apparus en compétition pour la somme de 456 mille dollars. Oui, près d’un demi-million de dollars pour participer à l’événement de l’année. Bien sûr, il avait besoin de l’aide d’une entreprise pour lui fournir l’argent nécessaire pour construire les ensembles coûteux.

Brawl Stars par Supercell était l’entreprise qui a aidé Monsieur la bête pour construire tous les ensembles de Le jeu du calmar. « J’ai recréé chaque ensemble de Le jeu du calmar dans la vraie vie et n’importe laquelle de ces 456 personnes qui survivent le plus longtemps gagnera 456 mille dollars « , a souligné le youtubeur lors de l’annonce de votre événement. Il leur a fallu 3,5 millions de dollars pour réaliser chacun des scénarios des défis.

La vidéo est déjà disponible et en 25 minutes environ, elle montre un gagnant qui garde près d’un demi-million de pesos. Le bon côté ? Le second a également eu son lot et a été surpris avec 10 000 €. Il compte actuellement 62 millions de vues de fans qui ont vu comment chaque défi a été recréé avec la plus grande sécurité, ainsi que d’autres ont été « adaptés » pour le rendre plus facile et choisir un seul gagnant.

Cela a pris du temps mais le deuxième volet de The Squid Game a été confirmé

Malgré le succès retentissant que Le jeu du calmar avait dans Netflix, la plateforme a mis du temps à confirmer si nous verrons plus d’épisodes de la série. Bien qu’il n’y ait toujours pas eu de réponse officielle de Netflix, le créateur de l’émission a déclaré The Associated Press ce sera une réalité. « Il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de demande et beaucoup d’amour pour une deuxième saison. J’ai donc l’impression qu’ils ne nous laissent pratiquement pas le choix. Mais je dirai qu’il y aura effectivement une deuxième saison. C’est dans mon tête maintenant. Je suis dans le processus de planification en ce moment. « , il prétendait Hwang Dong-hyuk.

